Entrega del fallo de absolución de ambientalistas se pospone para el 30 de enero

Redacción Nacionales

Una vez más el Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó la entrega por escrito del fallo absolutorio de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES la nueva fecha será a finales de enero de este año.

El tribunal señaló que el fallo aún está en revisión y la nueva fecha de entrega será el 30 de enero de 2026. La información la dio a conocer en una resolución el 8 de enero de este año.

Es de recordar que la entrega del fallo escrito estaba programada para este 9 de enero; sin embargo, el tribunal aumentó lo mismo que ya había mencionado en reprogramaciones anteriores que se encuentra en revisión.

Fue el 24 de septiembre del 2025 que el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió a los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) acusados por la Fiscalía General de la República de un supuesto asesinato durante el conflicto armado.

Por segunda ocasión se absolvió a los ambientalistas, Teodoro Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas y a los otros civiles; Alejandro Castaneda, Fidel Recinos y Arturo Serrano.

