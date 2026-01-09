Nuevas Ideas rechaza entregar el total de indemnización a trabajadores de salud despedidos 

Compartir

Nuevas Ideas rechazó una propuesta de ARENA para que se le dé el total de la indemnización a los miles de trabajadores despedidos del sistema de salud.

Fue el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, quien pidió modificación de agenda en la plenaria para presentar un recomendable al ministro de Salud, Francisco Alabi y al ministro de Trabajo, Rolando Castro. para que se les devuelva “hasta el último centavo a quienes, de manera injusta e injustificada, les han quitado su trabajo y su sustento”.

Es de recordar que, en el 2025, según los datos que manejan los sindicatos de salud, se han despedido de manera injustificada, más de 7,700 profesionales de la salud, tanto del Ministerio de Salud, Fosalud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Hospital Rosales.

“Esto no se trata de casos aislados ni de sanción individuales, es una política sistemática que ha tenido este gobierno y lo que estamos solicitando al ministro de Salud, para que haga las gestiones respectivas y un análisis claro con el ministro de Trabajo y con la Ley del Servicio Civil, porque no es posible que todos estos trabajadores se la haya suprimido la plaza sin notificación escrita, sin procedimiento administrativo y sin fundamento legal”, comentó Lira.

Nuevas Ideas rechazó la propuesta del diputado Lira.

