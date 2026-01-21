Centro Cultural de España rendirá tributo a Napoleón Alfaro

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCE), ubicado sobre la calle La Reforma, en San Salvador Centro, acogerá este jueves 22 de enero el espacio cultural «Unapologetic: Homenaje a Napoleón Alfaro», organizado por el colectivo MicroMundos Teatro.

El evento iniciará a las 7:00 p. m. con una noche de lecturas dramáticas que invitan a la reflexión y al acercamiento a la vida, la voz y la creación escénica del actor y dramaturgo salvadoreño Napoleón Alfaro.

Con este encuentro se busca rendir homenaje a la persona y a la obra artística de Napoleón Alfaro, en el mes de su natalicio.

“A través de diversas lecturas dramáticas tendremos la ocasión de aproximarnos a su pensamiento, redescubrir sus escritos y recordar su pasión por las artes escénicas”, aseguró el CCE.

En «Unapologetic», artistas y colectivos como Didascalia, De otros piojos, NUNA Teatro Contemporáneo, Generación 2017 CENAR y MicroMundos Teatro prestarán su voz para hacer resonar la del joven dramaturgo, fallecido en septiembre de 2025 a los 37 años.

La obra de Napoleón Alfaro será evocada a través de fragmentos de ocho piezas teatrales: Big Flamingo, Por lo que nos queda, Huracanes, A primera hora, Afuera no, Calcetines mojados, Reconstrucción anónima de un instante y Aquí hay gato encerrado.

En el homenaje participarán reconocidas figuras del ámbito cultural y teatral, entre ellas: Otto Rivera, César Rivas, Nancy Vásquez, Liz Alfaro, José, Gisselle Campos, Nelson Saz, Dámaris Vásquez, Katya Serpas, Cristina Angulo, Ricardo Campos, Elliot Martínez, Moris Hernández y Nolly Durán.

También, Iris Peña, Jorgelina Cerritos, Alejandra Zapata, Ramiro Piñón Manini, Mila de La Parra, Nareni Gamboa, Gustavo Beltrán, Faviola Llamas, Gabriel Pinto, Homero López, Mauricio Nieto y Sara Sol.

Napoleón Alfaro (San Salvador, 1988–2025) fue actor, dramaturgo y artista salvadoreño, además de facilitador de procesos teatrales dirigidos a la niñez y la juventud. Su versatilidad lo llevó a desempeñarse no solo en la actuación y la escritura dramática, sino también en áreas técnicas y en la asistencia de dirección.

Alfaro inició su trayectoria artística en el elenco de teatro universitario de la Univesidad de El Salvador en 2014 y, posteriormente, continuó su formación en la Escuela de Teatro del Centro Nacional de Artes (CENAR), donde culminó sus estudios en 2017. Formó parte de la primera promoción del espacio permanente de dramaturgia Didascalia, del cual surgió su pieza teatral Huracanes.

En 2022 participó en la residencia de creación Cartografías Líquidas, organizada por el clúster EUNIC El Salvador, experiencia de la que nació la escritura de Aquí hay gato encerrado. Un año después, su obra Big Flamingo fue seleccionada para integrar el ciclo «Historias de motel para dramaturgias de paso», del Foro Shakespeare en México, donde se estrenó.

MicroMundos Teatro nació a inicios de 2025, impulsado por la inquietud de abordar temas sociales, morales, filosóficos y artísticos, a partir de la experimentación estética y del tono teatral.

El colectivo busca llegar a todo tipo de escenarios, convencionales y no convencionales, con el propósito de generar tanto reflexión como disfrute en el público.

El 30 de junio de ese mismo año estrenó Acto de fe, un compilado de tres obras en formato de microteatro. El espectáculo, con dramaturgia de Ramón Perera, se presentó en el Centro Cultural Leyla y constituyó la única función ante el público antes del fallecimiento de Napoleón Alfaro, cofundador y actor de MicroMundos Teatro.

