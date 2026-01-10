Reprograman nuevamente fallo escrito de absolución de líderes Santa Marta

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una vez más el Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó la entrega por escrito del fallo absolutorio en contra de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, con lo que se pone de manifiesto la retardación de justicia. La nueva fecha fijada es finales de enero de este año.

El tribunal señaló que el fallo aún está en revisión y la nueva fecha de entrega será el 30 de enero de 2026. La información la dio a conocer en una resolución el 8 de enero de este año.

La defensa lamentó la demora en la entrega del fallo por escrito y analiza presentar una demanda contra el tribunal en la Cámara de Segunda Instancia, aplicando el artículo 173 del Código Procesal Penal.

El artículo en mención establece que “vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de los tres días no la obtiene, podrá denunciar el retardo de un juez a la Cámara de Segunda Instancia, quienes proveerán enseguida lo que corresponda, previo informe verbal del denunciado”.

Es de recordar que la entrega del fallo escrito estaba programada para este 9 de enero; sin embargo, el tribunal aumentó lo mismo que ya había mencionado en reprogramaciones anteriores que el fallo se encuentra en revisión.

El 24 de septiembre del 2025 el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió a los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), acusados por la Fiscalía General de la República de un supuesto asesinato cometido durante el conflicto armado.

Por segunda ocasión se absolvió a los ambientalistas Teodoro Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas y a los otros civiles; Alejandro Castaneda, Fidel Recinos y Arturo Serrano.

La primera absolución de los líderes fue en octubre de 2024, quienes fueron sobreseídos por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, pero la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque ordenó la repetición de la Vista Pública, con lo que los acusados han sido procesados en dos ocasiones por el mismo delito, lo cual es inconstitucional. Contra todo, la defensa ganó el juicio por segunda vez, pero aún luchan por el fallo escrito.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...