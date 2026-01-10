Oficialismo rechaza propuesta para recomendar indemnización total a trabajadores despedidos

Compartir

“Esto no se trata de casos aislados ni de sanción individuales, es una política sistemática que ha tenido este gobierno, y lo que estamos solicitando al ministro de Salud, para que haga las gestiones respectivas y un análisis claro con el ministro de Trabajo y con la Ley del Servicio Civil”, expuso el diputado Francisco Lira.

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevas Ideas rechazó una propuesta del partido ARENA para que se les entregue la indemnización total a los miles de trabajadores despedidos del sistema de salud.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, fue quien pidió la modificación de agenda en la plenaria para presentar un recomendable al ministro de Salud, Francisco Alabí y al ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que se les devuelva “hasta el último centavo a quienes, de manera injusta e injustificada, les han quitado su trabajo y su sustento”.

Es de recordar que, en el 2025, según los datos que manejan los sindicatos de salud, se han despedido de manera injustificada más de 7,700 profesionales de la salud, tanto del Ministerio de Salud, coo Fosalud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Hospital Rosales.

El 23 de diciembre de 2025 se ejecutaron cientos de despidos masivos y supresiones de plazas dentro del Hospital Nacional Rosales, todos ellos realizados de forma verbal, sin notificación escrita, sin procedimiento administrativo previo y sin fundamento legal, “afectando gravemente la estabilidad laboral del personal de salud y debilitando la capacidad del sistema público para brindar atención oportuna y de calidad a la población”, dijo un representante de los despedidos.

“Todo el pueblo salvadoreño se ha dado cuenta que el fin de año han despedido y cesado de sus plazas a miles de trabajadores del sector de salud y esos son los que al final de cuentas eran la primera línea y hemos visto imágenes, vídeos en redes sociales del caos que hubo en diciembre en los centros de salud y también al principio de este año”, comentó Lira, durante la presentación del recomendable.

El legislador citó los datos de las organizaciones sindicales que llevan el registro aproximado de los despidos y que, en 2025, se contabilizaron 7,772.

“Esto no se trata de casos aislados ni de sanción individuales, es una política sistemática que ha tenido este gobierno y lo que estamos solicitando al ministro de Salud, para que haga las gestiones respectivas y un análisis claro con el ministro de Trabajo y con la Ley del Servicio Civil, porque no es posible que todos estos trabajadores se la haya suprimido la plaza sin notificación escrita, sin procedimiento administrativo y sin fundamento legal”, comentó Lira.

“Lo que estamos solicitando con esto es que se le pueda pagar hasta el último centavo de su indemnización, que no le estén diciendo si firma este documento se le va a dar tanto, si no, no se le va a dar nada”, manifestó el diputado Lira.

Una trabajadora de la salud despedida, quien no contuvo las lágrimas en una conferencia de prensa de CONADESA esta semana, relató cómo fue su despido:

“El 23 de diciembre de 2025 nos citaron al hospital central (Rosales) (…) nos dijeron que subierámos a la segunda planta, ahí había personal de Casa Presidencial y de cinco en cinco nos pasaron, nos quitaron la cartera y el celular para que no grabarámos, nos pasaron a un cuarto donde había un personal de Recursos Humanos y nos dio las gracias por el tiempo que habíamos laborado. Luego la Lic. de CAPRES nos dijo que hasta ahí llegábamos, que la plaza estaba suprimida y nosotros estábamos despedidos”, dijo.

Nuevas Ideas rechazó la propuesta del diputado Lira.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...