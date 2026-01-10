Sindicatos rechazan decreto que incorpora docentes interinos a plazas por Ley de Salarios

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS) rechazó el decreto que incorpora a docentes interinos a plazas por Ley de Salarios en 2027, porque deja sin efecto el concurso de plazas para maestros, afectando a los profesores recién graduados a tener oportunidad de una plaza en el sector público, debido a que los procesos de interinatos han sido para beneficiar a estos docentes.

El SINDOPETS reiteró que con dicho decreto se le violenta a todos los docentes en servicio, su derecho de traslado, condenándolos a estar en lugares inaccesibles y alejados de su domicilio y familia, muchos de ellos, con enfermedades delicadas y debido al decreto no podrán trasladarse.

“Se sigue quitando las atribuciones que por ley le corresponden al Tribunal Calificador de la Carrera Docente, y aplicando procesos que no garantizan transparencia en la asignación de los interinatos y plazas a docentes”, señaló el sindicato.

Bases Magisteriales La Paz también desaprobó que los maestros interinos contratados en el año 2026 queden por ley de salario, porque se violenta nuevamente el artículo 18 de Ley de La Carrera Docente, pues corresponde al Tribunal Calificador este procedimiento.

“Se condena al magisterio a no poder gozar de traslado a docentes que ya se encuentran por ley de salario y deseen acercarse a sus hogares, pedimos traslado a docentes que ya tienen más de tres años de estar lejos de sus casas”, enfatizó.

El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa suspende, durante el año 2026, los concursos de plazas vacantes que la Ley de la Carrera Docente establece tradicionalmente en marzo y junio, esta medida forma parte de las disposiciones transitorias que permiten la incorporación directa de docentes interinos a plazas bajo Ley de Salarios, a partir del 1 de enero de 2027.

Con la aprobación de este decreto durante 2026 no se abrirán concursos públicos para optar a una plaza en el sistema educativo, como se hacía cada año, ya que las vacantes en 2027 serán cubiertas por quienes han trabajado como interinos este año.

Esta decisión es calificada por unos como positiva porque brinda estabilidad a muchos docentes interinos, mientras que a otros le preocupa la falta de oportunidades para nuevos maestros que aspiran a una plaza en el sistema educativo público.

El decreto fue aprobado durante la primera sesión plenaria de este año en la Asamblea Legislativa, que permitirá a los docentes interinos ser incorporados a plazas bajo la Ley de Salarios a partir del 1 de enero de 2027.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...