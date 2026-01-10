Ernesto Castro evade explicar aumento de presupuesto en Comunicaciones de Asamblea

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, evadió las preguntas de la prensa sobre el aumento en el presupuesto de Comunicaciones de la Asamblea en más de medio millón de dólares para 2026.

A inicios de esta semana el Portal de Transparencia Fiscal manejado por Hacienda dio a conocer el detalle de las asignaciones de todo el presupuesto general del Estado, incluido el del Legislativo. En el documento señala que el presupuesto 2026 del legislativo mantiene el monto global de $46.9 millones, pero hay varios recortes y aumentos dentro de las líneas de trabajo.

Uno de esos aumentos es para el área de comunicaciones, pasando de $3.6 millones asignados en 2025, a $4.2 millones en 2026. El aumento es de $551,650 para este 2026, más de medio millón.

Durante el desarrollo de la sesión plenaria, la prensa nacional cuestionó al presidente Castro sobre ese aumento, pero el funcionario no se detuvo a explicar, solamente se limitó en decir “todo estaba igual”, pero mintió.

Sobre el tema, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que ese aumento se ocupará para la campaña electoral, pues este año 2026 es preelectoral.

“Si la Asamblea Legislativa para un año preelectoral le está subiendo presupuesto a las comunicaciones institucionales, todos sabemos que eso se va a usar para campaña. Entonces, mintieron cuando dijeron que al quitar la deuda política era para que los salvadoreños dejaran de mantener a los partidos políticos excepto a uno, el que está en el gobierno”, comentó Ortiz.

El área de comunicaciones de la Asamblea, le corresponde “difundir por diferentes medios el quehacer legislativo”; sin embargo, esa función la realiza solamente con Nuevas Ideas, ya que desde 2021, las comunicaciones de este Órgano de Estado se parcializaron a una narrativa gubernamental; la oposición no tiene voz en los diferentes espacios radiales, televisivos o en redes sociales.

