ACOBVI continúa la mejora de sistemas de agua potable en comunidades de Cabañas

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES Santa Marta y la Asociación Comunal Buena Vista (ACOBVI) informaron que se concluyeron los trabajos de impermeabilización y mejoramiento de la pileta de recolección del sistema de agua potable, una infraestructura de suma importancia para el abastecimiento del recurso hídrico en la comunidad.

Las obras permitieron la rehabilitación de una estructura con cerca de 30 años de antigüedad, la cual presentaba deterioro por el paso del tiempo y el uso continuo. Con esta intervención se busca garantizar un suministro de agua más seguro, eficiente y sostenible para las familias beneficiarias, lo que reduce los riesgos de filtraciones y pérdidas en el sistema.

El proyecto se ejecutó en el marco del Fondo Concursable para el Desarrollo (FOCAD), en coordinación con la organización Lumaltik Herriak y con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. La iniciativa también contó con el aporte directo de las y los usuarios del sistema de agua, así como con el acompañamiento y trabajo organizativo de la junta directiva del comité comunitario.

Representantes de ACOBVI destacaron que este tipo de proyectos fortalecen la gestión comunitaria del agua y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en un contexto donde el acceso al recurso hídrico representa un desafío en muchas zonas del país.

Asimismo, señalaron que la participación activa de la comunidad fue fundamental para la ejecución de las obras y reafirmaron el compromiso local con el cuidado, mantenimiento y uso responsable del sistema de agua potable.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...