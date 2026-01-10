Página de inicio » Nacionales » ACOBVI continúa la mejora de sistemas de agua potable en comunidades de Cabañas
La iniciativa contó con el aporte directo de las y los usuarios del sistema de agua, así como con el acompañamiento y trabajo organizativo de la junta directiva del comité comunitario. Foto Cortesía.

ACOBVI continúa la mejora de sistemas de agua potable en comunidades de Cabañas

Redacción Nacionales 10 enero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en ACOBVI continúa la mejora de sistemas de agua potable en comunidades de Cabañas 283 Vistas

Compartir
        

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES Santa Marta y la Asociación Comunal Buena Vista (ACOBVI) informaron que se concluyeron los trabajos de impermeabilización y mejoramiento de la pileta de recolección del sistema de agua potable, una infraestructura de suma importancia para el abastecimiento del recurso hídrico en la comunidad.

Las obras permitieron la rehabilitación de una estructura con cerca de 30 años de antigüedad, la cual presentaba deterioro por el paso del tiempo y el uso continuo. Con esta intervención se busca garantizar un suministro de agua más seguro, eficiente y sostenible para las familias beneficiarias, lo que reduce los riesgos de filtraciones y pérdidas en el sistema.

El proyecto se ejecutó en el marco del Fondo Concursable para el Desarrollo (FOCAD), en coordinación con la organización Lumaltik Herriak y con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. La iniciativa también contó con el aporte directo de las y los usuarios del sistema de agua, así como con el acompañamiento y trabajo organizativo de la junta directiva del comité comunitario.

Representantes de ACOBVI destacaron que este tipo de proyectos fortalecen la gestión comunitaria del agua y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en un contexto donde el acceso al recurso hídrico representa un desafío en muchas zonas del país.

Asimismo, señalaron que la participación activa de la comunidad fue fundamental para la ejecución de las obras y reafirmaron el compromiso local con el cuidado, mantenimiento y uso responsable del sistema de agua potable.

Tags

Ver también

Oficialismo rechaza propuesta para recomendar indemnización total a trabajadores despedidos

Compartir        “Esto no se trata de casos aislados ni de sanción individuales, es una política sistemática que …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.