PROVIDA impulsa la captación de aguas lluvias para mitigar los efectos de la sequía

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA inauguró un Sistema de Captación de Aguas Lluvias en la comunidad San Miguelito, cantón Cuyuapa, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte, con el que se beneficiará a más de 40 familias afectadas por la escasez hídrica.

El sistema incluye lavaderos públicos integrados y una capacidad de almacenamiento de 10 mil litros de agua, destinada al uso doméstico como medida paliativa ante la falta de acceso al recurso, una problemática agravada por los efectos del cambio climático.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat con enfoque de derechos humanos en cuatro comunidades de El Salvador”, que prioriza el fortalecimiento del desarrollo local como vía para la revitalización del idioma náhuat pipil, lengua ancestral que actualmente cuenta con menos de 100 hablantes nativos en comunidades de la zona norte de Sonsonate, como consecuencia de la represión histórica y la falta de apoyo estatal.

PROVIDA señaló que sus esfuerzos por garantizar el acceso sostenible al agua y al saneamiento responden también al avance de la deforestación, la contaminación ambiental y la ausencia de una protección efectiva de los ecosistemas por parte del Estado.

“Estos siguen siendo problemas graves que nos están llevando a la pérdida de nuestras fuentes de agua”, advirtió la organización.

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las políticas de conservación ambiental.

“En PRO-VIDA luchamos por la preservación del agua mediante campañas de reforestación y procesos de sensibilización sobre el cuido del medio ambiente junto a las comunidades”, destacó.

Por su ubicación en el corredor seco centroamericano, El Salvador se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático, expuesto a fenómenos extremos como sequías prolongadas, olas de calor y lluvias intensas, que impactan directamente en la agricultura y la seguridad hídrica.

De acuerdo con la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, la variabilidad climática ha intensificado las sequías meteorológicas, especialmente en las zonas oriental y paracentral del país, con probabilidades de ocurrencia de hasta un 80 % durante la temporada lluviosa. Esta situación se traduce en pérdidas recurrentes de cosechas y en migración forzada asociada al cambio climático.

PROVIDA desarrolla diversos proyectos orientados a la defensa del derecho humano al agua, la sanidad y la seguridad hídrica. La organización reconoce la importancia de la gestión comunitaria de los recursos acuíferos. Su labor se enfoca en impulsar iniciativas locales que permitan llevar agua de calidad a familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas afectadas por enfermedades relacionadas con la falta de sistemas adecuados de saneamiento.

“Somos una asociación humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos, resiliencia al cambio climático y desarrollo territorial, con enfoque de derechos, género y generación”, detalló la organización.

“Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de una sociedad saludable y resiliente, especialmente junto a las comunidades más empobrecidas, fortaleciendo capacidades e incidiendo en políticas públicas en articulación con actores locales y nacionales”, agregó.

El sistema de captación de aguas lluvias contó con el apoyo de PROVIDA, el Colectivo El Salvador ELKARTASUNA, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y la Coordinadora de ONGD de Navarra.

