“Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil”: Nayib Bukele

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“La dictadura de las pandillas”, así catalogó el presidente de la República, Nayib Bukele a la época donde las estructuras criminales “gobernaban” el país y que el Gobierno del entonces no pudo controlar.

Las declaraciones las brindó este lunes en un discurso durante un desayuno nacional de oración. Donde habló a favor de la seguridad pública y de su Gobierno con el régimen de excepción.

“Como todos ustedes saben, El Salvador es un país que ha sufrido mucho, tuvimos dos guerras, la guerra civil en los ochentas y luego la guerra que vino después, que fue más sangrienta aún que la misma guerra civil, que fue la guerra de las pandillas, la dictadura de las pandillas, como yo le llamo”, comentó Bukele.

Estas estructuras, enfatizó el mandatario, “no solo asesinaron más salvadoreños que los que murieron en la guerra, sino que además tenían secuestrado a nuestro país. Ellos eran el verdadero gobierno de este país”.

Los pandilleros “ponían toques de queda, controlaban quién podía ir de un lugar a otro lugar, ponían impuestos, el 80% de los negocios pagaban impuestos, más del porcentaje que pagan ahora. Y el que no pagaba los impuestos era asesinado por no pagarlos.”.

Bukele remarcó que en El Salvador “había una dictadura, la dictadura de las pandillas, la dictadura del crimen, y la gente sufría esa dictadura, que además era cruel, tanto que llegaba a cortarle las manos a sus ciudadanos. Y ese fue uno de miles, de cientos, de miles de caso”.

Es entonces que, en marzo de 2022, Bukele y la Asamblea Legislativa imponen un régimen de excepción para combatir “frontalmente a las pandillas”. “Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y nadie puede dudarlo”, comentó Bukele.

A la fecha, se han detenido a más de 90 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Si bien Bukele señala que ni ha habido “ninguna baja civil”, lo cierto es que organizaciones defensoras de derechos humanos, han denunciado la muerte de inocentes dentro de los centros penales.

De hecho, Socorro Jurídico Humanitario explicó que cada año se registran más de 100 muertes en penales, con un total de 470 al cierre de 2025. De esa cifra 441 no eran pandilleros.

