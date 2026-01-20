El Salvador desarrolla desayuno nacional de oración

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este lunes, el presidente de la República, Nayib Bukele presidió el «primer desayuno nacional de oración por El Salvador” que reunió a miembros de la Junta Directiva de “Próspera Foundation”, integrada por senadores y congresistas de los Estados Unidos, así como autoridades de los tres órganos del Estado salvadoreño, y líderes religiosos del país.

Según la secretaria de Prensa de Presidencia de la Presidencia la actividad, desarrollada en el Palacio Nacional, en San Salvador, se consolidó “como un espacio de unidad espiritual”, en el que la fe fue el eje para promover valores que fortalezcan la paz y la visión compartida de un país en transformación.

En el discurso del mandatario, como es típico en cada aparición pública, recordó “el pasado oscuro” que por años “marcó” al territorio salvadoreño, consecuencia de la violencia ejercida por las pandillas.

Bukele recordó cómo ese período dejó profundas heridas en las comunidades y limitó el desarrollo del país, subrayando que la superación de esa etapa ha requerido decisiones firmes, pero también una base sólida de valores, fe y unidad nacional.

El jefe de Estado comentó que el régimen de excepción de implementó luego del fin de semana que se asesinaron a más de 80 salvadoreños a manos de las pandillas. Mencionó que, hubo un fin de semana en 2022 en el que estas estructuras criminales intensificaron sus ataques, asesinando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora.

«No sabíamos qué hacer y entonces dije: ‘hagamos una oración’ y oramos, pedimos sabiduría, guía, pero sobre todo pedimos por algo que era mi mayor temor y era que cuando fuéramos contra ellos, había 70,000 pandilleros, las bajas humanas fueran mínimas”, detalló.

El mandatario destacó que no se tuvo ninguna baja civil, lo que representa “una prueba fehaciente de que Dios obra cuando se le pide con fe, y no hay forma que nadie lo niegue”.

Asimismo, indicó que otros países han intentado replicar el modelo de transformación, con quienes se han compartido información, diseños de las cárceles y donde se han enviado equipos para trabajar en conjunto. Sin embargo, hasta hoy, ninguno ha obtenido los resultados alcanzados en El Salvador señalando que la razón es porque como pilar fundamental debe incluirse “la oración”.

El fundador Próspera Foundation, Manuel Espina, destacó “los éxitos” que ha tenido en presidente Bukele al frente de la administración pública. “En la escritura dice que si levantamos el nombre de Jesús, todas las cosas serán atraídas a Él. Así que hoy, juntos en El Salvador, en el primer desayuno nacional de oración en este país, estamos levantando el nombre que es sobre todo nombre», expresó.

En el evento estuvo presidente diputados de la Asamblea Legislativa y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

