Colegios privados inauguran año lectivo 2026

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) inauguró este lunes 19 de enero el año lectivo 2026 del calendario nacional y la continuidad 2025-2026 de los colegios privados internacionales.

Javier Hernández, presidente de ACPES, dijo que este 19 de enero de 2026 más de 900 colegios privados de El Salvador iniciaron las clases, cuya matrícula ronda los 160 mil estudiantes, sin embargo, 12 colegios privados han cerrado debido a la crisis financiera y 15 mil alumnos menos matriculados

Explicó que desde junio de 2025 hasta hoy el 100% de colegios privados de El Salvador han estado dedicados al ingreso de la reforma educativa “Mi nueva escuela”, lo cual ha llevado el desarrollo de capacitaciones, actualizaciones a docentes y el acondicionamiento con los padres de familia y estudiantes sobre el nuevo enfoque curricular.

“En el nivel de educación de primera infancia este 2026 entramos al 100% con esta reforma, lo cual las instituciones públicas ya habían hecho en el 2025, mientras los colegios privados aprovechamos ese año para capacitar a los docentes. Empezamos el 2026 con docentes actualizados y la formación necesaria para entrar en la reforma educativa de la primera infancia”, expresó.

Hernández dijo que está el compromiso de capacitarse en el primer trimestre del año escolar 2026, en los otros niveles de educación, la reforma educativa está relacionada con la educación media, donde hay cinco bachilleratos técnicos productivos que sustituyen algunas áreas de desempeño en el bachillerato técnico vocacional ya expirado con esta reforma.

Asimismo, detalló que la reforma educativa en el primero y segundo año de bachillerato el pensum común ha descartado en el bachillerato general la asignatura de habilitación laboral y le ha dado ingreso a otra asignatura relacionada con educación financiera, además, la reforma anterior había dejado fuera el área de educación física, pero hoy ya es curricular, aunque los colegios privados nunca dejaron de dar la asignatura de educación física en el bachillerato.

“Hoy 2026 ya es al 100% de colegios privados que asisten a este encuentro de la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje. Más de 775 colegios privados en el país no aumentaron ni colegiatura ni matrícula para el año 2026, eso significa que la cantidad de colegios que logró actualizar el valor de la colegiatura y de matrícula fueron muy pocos, en consideración que el esquema económico del país cada día de mayor costo”, sostuvo.

El presidente de ACPES señaló que la asfixia financiera es la principal razón por la cual los colegios cierran sus puertas, el nacimiento de nuevos colegios privados cada año es menos.

La disponibilidad de estudiantes a matricular cada año en los niveles de primera infancia son más limitados, la razón principal razón es la baja natalidad en el país y el tema económico que golpea a las familias salvadoreñas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...