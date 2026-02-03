Más de un millón de estudiantes inicia clases

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este lunes 2 de febrero, más de 1.2 millones de estudiantes inició clases en el sistema público; en algunos centros educativos se les entregó el paquete escolar, los cuales fueron adquiridos en el extranjero.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, visitó el Centro Escolar Reino de Dinamarca, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, quien detalló que la distribución de los insumos escolares se mantendrá durante todo el mes, con ello se asegurará, dijo, que cada estudiante del sector público reciba su paquete escolar completo.

“Durante todo este mes estaremos entregando el paquete escolar en todo el país, garantizando que cada alumno tenga su uniforme, zapatos y útiles escolares. En el centro escolar habrá más uniformes y más zapatos, donde si recibimos una talla más grande o más pequeña, vamos a tener cambio. Y si en casa notamos que no queda, al siguiente día también habrá posibilidad de hacer el recambio”, señaló.

Los padres de familia acompañaron a sus hijos en el inicio de clases como una forma de apoyo a la juventud y a los niños, además, para llevarse a casa los paquetes escolares en el caso de los estudiantes del Centro Escolar de Reino de Dinamarca.

Los paquetes escolares completos incluyen uniformes, zapatos, útiles, libros y dispositivos tecnológicos (para los de kínder y cuarto grado).

La directora del Centro Escolar Reino de Dinamarca, Reina Claribel Velázquez, subrayó que el año pasado cerró el Centro Educativo con 700 alumnos pero en este 2026 se está por sobrepasar los 900 estudiantes.

También, los estudiantes del Centro Escolar Comunidad Serpas, iniciaron el año escolar participando en el acto cívico, un espacio que fortalece “valores y amor” a la patria, según el Ministerio de Educación. El acto, que se realizó de manera simultánea en miles de centros educativos públicos, marca el comienzo de una nueva etapa para millones de estudiantes.

En una cadena nacional la víspera, el presidente de la República, Nayib Bukele se refirió a la entrega de paquetes escolares y aseguró que la prioridad del Gobierno es distribuirlos antes del inicio del año lectivo. Añadió que el Estado “comprará todo lo que los pequeños proveedores puedan producir” a lo largo del año, mientras las importaciones a proveedores extranjeros cubrirán los plazos de entrega. “No le quitamos ni un solo dólar al proveedor nacional”, afirmó.

Diversos medios de comunicación han informado que se excluyó a los proveedores locales para priorizar a empresas extranjeras.

De hecho, en al menos tres oportunidades los proveedores no solo denunciaron que les quitaron los contratos, sino que le pidierón públicamente al presidente Bukele no dejarlos fuera del programa, pues, a finales del año pasado hicieron inversiones para poder participar en la confección de uniformes y calzado.

En octubre del año pasado, proveedores y sastres locales denunciaron que el Gobierno canceló los contratos de confección para 2026, para adjudicarlos a grandes empresas, excluyendo a cientos de pequeños talleres de pueblos y cantones, impactando negativamente la economía de estas personas.

En los últimos días, las autoridades de Educación detallaron que arribó al país un lote con 345 mil uniformes para los alumnos de las instituciones públicas; sumado a ello, el MINED importó 113 mil pares de zapatos que serían incorporados al paquete escolar. También, recibió 440,000 dispositivos tecnológicos, los cuales se suman a los 1.2 millones entregados desde el año 2021, la inversión acumulada en este programa supera los $800 millones, según lo informó la ministra.

