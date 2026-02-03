El Salvador mantendrá vientos nortes y descenso en las temperaturas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de su informe N° 5, alertó que durante este martes y miércoles continuarán los vientos nortes y con ello, las temperaturas frías a escala nacional.

Los salvadoreños viven una disminución en las temperaturas debido a estos vientos nortes, especialmente en zonas altas. Según el MARN, en las madrugadas más frías, las temperaturas alcanzarán valores: en zonas altas entre 3 y 12 °C, en valles interiores entre 15 y 19 °C, y en la costa entre 20 y 22 °C.

Para las próximas horas, las autoridades piden estar atentos por descenso en las temperaturas, y por posible caída de elementos susceptibles a las ráfagas de viento.

Este martes 3 de febrero se espera una transición, antes de otro evento de Vientos Nortes y descenso de temperaturas desde el día jueves 5, hasta el fin de semana. Durante este día, según el MARN, el cielo estará variando de despejado a poco nublado, con énfasis en la zona montañosa norte. Sin lluvias.

Comenzará un restablecimiento gradual del flujo del noreste y este, velocidad del viento entre los 8 y 18 km/h, y brisas de hasta 30 km/h.

El miércoles continuará entre despejado y parcialmente nublado, principalmente al final de la tarde y la noche, sin lluvia. se tendrá un flujo del este acelerado sobre la región, velocidad del viento entre los 10 a 20 km/h y brisas de hasta 35 km/h.

El informe N° 5 del MARN es el último informe especial por este evento. Hoy martes 3 de febrero, se emitirá un nuevo informe especial debido al ingreso de Vientos Nortes previstos entre el 5 y 6 de febrero.

Las autoridades hacen una recomendación a la población en general, en el sentido de tener precaución y evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes. Mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico que emite el Ministerio de Medio Ambiente para tomar las medidas preventivas adecuadas.

Y para aquellos que realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva, las autoridades recomiendan evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, así como atender las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Protección Civil.

El ministerio de Medio Ambiente registró que este 2 de febrero El Salvador registró temperaturas mínimas de hasta 3.5 grados, en la finca de Los Andes, en Santa Ana, las cuales se consideradas históricas, dado que las baja que ha vivido El Salvador fue de 4.1 grados, en 1988.

Otros lugares en los que la temperatura tuvo bajas considerables fue en Planes de Montecristo, la cual descendió hasta 4.2 grados. Le siguió Las Pilas, en Chalatenango, los cinco grados, Los Narajos 7.5.

En otros lugares del país, oscilaron entre 9.4 y 18.4 grados.

Este lunes, a través de las redes sociales, los salvadoreños compartieron esas variedades en la baja de las temperaturas, mediante fotos a termómetros en los que mostraban las bajas temperaturas. “En Miralvalle, dijo uno, en la madrugada bajó a 13 grados”.

“En Soyapango, a las cuatro de la mañana el termómetro mostraba 12 grados”, publicó otro con una fotografía del termómetro de respaldo.

De acuerdo con los expertos, el frío de la noche del domingo y la madrugada de este lunes se debió al ingreso a El Salvador de una masa de frío que se mantendrá durante toda la semana.

Las autoridades han reiterado el llamado a tomar precauciones ante el descenso de las temperaturas, sobre todo en los niños y los adultos mayores.

