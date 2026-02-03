Brasil confirma su respaldo a candidatura de Bachelet en la ONU

Brasilia/Prensa Latina

El Gobierno de Brasil confirmó que presentó formalmente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), junto a Chile y México, la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general del organismo multilateral.

En un comunicado difundido este lunes, la Cancillería brasileña resaltó la experiencia de la expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), quien también se ha desempeñado como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

De acuerdo con la nota, esta candidatura refleja el deseo compartido de los tres países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil subrayó que la amplia experiencia de Bachelet en la dirección de procesos políticos complejos, su reconocida capacidad para facilitar el diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de la ONU constituyen una contribución sustancial para avanzar hacia una organización más eficaz, representativa y centrada en las personas.

Su nominación, agregó, representa una oportunidad para dotar a la ONU de un liderazgo con experiencia demostrada, legitimidad internacional y vocación de servicio público.

Respaldamos esta candidatura con la convicción de que contribuirá a la plena realización de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, añadió el texto.

Según el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería del gigante sudamericano, en un panorama internacional sumamente complejo, las Naciones Unidas siguen siendo el principal foro para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas en materia de paz y seguridad internacionales, desarrollo sostenible, promoción y protección de los derechos humanos y acción para revertir el cambio climático.

Reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo como pilar fundamental de la gobernanza global basada en la cooperación internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, concluyó el comunicado.

El presidente chileno, Gabriel Boric, había anunciado este lunes la inscripción oficial de la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU, un cargo que, en los 80 años de la organización, no ha sido ocupado nunca por una mujer.

Además, en esas ocho décadas, el único representante de América Latina que estuvo al frente del organismo fue el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, de 1982 a 1991.

La ONU inició oficialmente en noviembre pasado el proceso de selección de su próximo secretario general para sustituir al portugués António Guterres, quien concluye esa responsabilidad el 31 de diciembre de este año.

