La FES se solidariza con estudiantes y docentes del Instituto Nacional de Sensuntepeque

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Redacción Nacionales

@DiairoCoLatino

La Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), se solidarizó con los estudiantes y docentes despedidos del Instituto Nacional de Sensuntepeque (INS), del departamento de Cabañas.

El lunes pasado, un buen grupo de estudiantes realizaron una jornada de protesta en el parque central de Sensuntepeque, para expresar su rechazo ante el despido de dos docentes de la institución, identificado como Carlos Portillo y Adolfo Amaya.

La manifestación, que fue organizada por alumnos y ex alumnos, denunciaron lo que consideran una medida injustificada por parte del Ministerio de Educación, por lo que hicieron una recolección de firmas para la restitución inmediata de los docentes detenidos.

En las redes sociales ha trascendido que el despido de los dos docentes se debió que éstos se negaron a participara, con sus alumnos, en un evento del partido Nuevas Ideas, por ser ajeno al proceso enseñanza aprendizaje.

Los estudiantes señalaron que la decisión de separar a ambos profesores de sus cargos ha generado incertidumbre y malestar dentro de la comunidad educativa. De acuerdo con los manifestantes, los docentes contaban con reconocimiento entre el alumnado por su desempeño académico y compromiso con la enseñanza. “No estamos de acuerdo con que se despida a maestros que han aportado a nuestra formación. Esto afecta directamente nuestro aprendizaje”, expresó uno de los estudiantes participantes durante la protesta.

La movilización incluyó consignas, pancartas y llamados a las autoridades educativas para que revisen la decisión y procedan a la reincorporación de los docentes.

Los jóvenes también manifestaron su preocupación por posibles repercusiones académicas, señalando que la salida de profesores en pleno desarrollo del año lectivo podría afectar la continuidad de los contenidos y el proceso educativo.

La FES emitió un comunicado en el que expresaron su “total solidaridad” con los docentes despedidos y exigieron su restitución inmediata. En el documento, FES sostiene que este tipo de acciones no solo impacta a los maestros, sino también al derecho de los estudiantes a recibir una educación estable y de calidad.

Asimismo, el pronunciamiento advierte sobre lo que consideran un deterioro progresivo del sistema educativo en el país. Según el comunicado, existen preocupaciones por el cierre de centros escolares, la reducción de recursos y cambios en el modelo educativo. Estas afirmaciones, sin embargo, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

Otro de los puntos destacados por la FES es el llamado a respetar el derecho a la protesta estudiantil. En ese sentido, solicitó que no se tomen represalias contra los alumnos que han participado en las manifestaciones. “La organización estudiantil es un derecho democrático y no debe ser criminalizada”, señala el documento.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha emitido una postura oficial detallada sobre las razones específicas detrás del despido de los docentes mencionados. Tampoco se ha informado si existe la posibilidad de revisar la medida o entablar un diálogo con la comunidad educativa del instituto.

Algunos padres de familia han expresado su respaldo a la protesta estudiantil y consideran que los docentes deben ser restituido, dado que los despedidos son excelentes docentes, y, además, se rompe el proceso de enseñanza a los estudiantes.

En los últimos años, el gobierno ha despedido a más de cuatro mil docentes, muchos sin haberse seguido el proceso de acurdo con la ley, y en vez de ello ha recurrido a la ilegal “supresión de plazas” .

Los gremios educativos han señalado que en los últimos años han sido cerradas más de 200 escuelas.

De ahí que la protesta en Sensuntepeque se suma a otras expresiones de inconformidad registradas en distintos puntos del país en torno a temas educativos. Aunque no todas responden a las mismas causas, evidencian un clima de preocupación en algunos sectores sobre el rumbo de la educación pública.

Mientras tanto, los estudiantes del INS han reiterado que continuarán organizándose de forma pacífica para exigir respuestas a sus demandas. “No buscamos confrontación, sino ser escuchados”, afirmó uno de los participantes, quien también hizo un llamado a las autoridades para abrir espacios de diálogo.

El desarrollo de este caso dependerá, en gran medida, de la respuesta institucional y de la posibilidad de establecer canales de comunicación efectivos entre las partes involucradas. Por ahora, la comunidad educativa de Sensuntepeque permanece a la expectativa de una resolución que permita garantizar la estabilidad académica y el respeto a los derechos de docentes y estudiantes.

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