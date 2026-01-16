Inauguran pintura de tanque de agua potable en comunidad Dos Puertas, Sonsonate

La comunidad Dos Puertas, cantón Cuyuapa, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte, realizó la inauguración de la pintura del tanque de almacenamiento y distribución de agua potable, una acción que fortalece el Sistema Comunitario de Agua Potable y beneficia directamente a más de 140 familias de la zona.Según la Asociación de Ayuda Humanitaria PROVIDA, la iniciativa contribuye al mejoramiento de la infraestructura comunitaria e impulsa el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y el derecho humano al acceso al agua potable, tareas que la organización considera fundamental para garantizar la salud, el bienestar y el desarrollo local sostenible.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat con enfoque de derechos humanos en 4 comunidades de El Salvador”, que promueve el fortalecimiento organizativo comunitario, el enfoque de derechos humanos y la identidad cultural para la revitalización del idioma náhuat pipil, proyecto que también se ve apoyado por las escuelas Kunas Nawat, en algunos distritos de Sonsonate.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación PRO-VIDA, el Colectivo El Salvador ELKARTASUNA, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Villava Atarrabia y la Coordinadora de ONGD de Navarra, cuyo respaldo hace posible este tipo de acciones en beneficio de las comunidades.