Entregan apoyo a familias afectadas por lluvias con insumos para la crianza de aves

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, en coordinación con la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), entregó concentrado para la crianza de aves como medio de vida a 30 familias de la comunidad originaria Santa Rosa, afectadas por la pérdida de cultivos a causa del exceso de lluvias en el cantón El Matazano, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte.

La entrega del concentrado para aves se realiza en el marco del proyecto “Acción humanitaria para la recuperación de familias afectadas por lluvias en El Salvador”, el cual cuenta con el apoyo financiero de Margaret A. Cargill Philanthropies y de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR).

Miguel Cartagena, vocero de PRO-VIDA, explicó que las acciones de resiliencia comunitaria se fortalecerán con la próxima entrega de aves multipropósito, con el objetivo de reforzar los medios de vida de las familias más afectadas.

“Este esfuerzo que se lleva a cabo en estas comunidades originarias de Santa Catarina Masahuat es un trabajo articulado con la MPGR, una plataforma que aglutina a cerca de 20 organizaciones, entre ellas PRO-VIDA”, señaló Cartagena.

El vocero detalló que la MPGR en El Salvador mantiene vínculos con las mesas de gestión de riesgos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, lo que da origen a la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos.

“Desde ese espacio se gestionan fondos de la cooperación internacional, lo que permite llevar respuestas humanitarias a comunidades que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad”, afirmó.

La asociación PRO-VIDA identifica las comunidades y territorios que presentan mayores necesidades de apoyo y respuesta humanitaria, de acuerdo con las condiciones de vida de las familias.

“PRO-VIDA ha realizado un esfuerzo importante a nivel nacional, ya que tiene presencia en 13 departamentos; únicamente en Morazán no contamos con un trabajo permanente. Esto nos permite llegar a zonas en condiciones de alta vulnerabilidad e identificar las necesidades de las poblaciones más afectadas”, indicó.

“En este caso, brindamos apoyo y acompañamiento a 30 familias de la comunidad Santa Rosa, en el cantón El Matazano, distrito de Santa Catarina Masahuat, municipio de Sonsonate Norte, fortaleciendo un medio de vida tradicional en las comunidades rurales, como es la crianza de aves de corral”, agregó.

“Posteriormente, estaremos entregando aves para que las familias cuenten con un doble propósito: producción de carne y de huevos”, explicó.

Esto contribuye a diversificar y fortalecer la dieta alimentaria de las familias, que no solo enfrentan la pérdida de sus cultivos, añadió el vocero.

Explicó que, cuando se registran excesos de lluvia, se pierden cosechas de frijol, maíz y otras hortalizas como tomate, chile verde y pepino.

Indicó que estas afectaciones son documentadas para constatar las pérdidas y definir el tipo de apoyo que se brinda a las familias, las cuales también enfrentan el alto costo de los alimentos, una situación que golpea fuertemente su economía.

“Las mismas familias expresan que, si antes una botella de aceite costaba un dólar, ahora en una comunidad rural puede alcanzar hasta los tres dólares, lo que representa una afectación considerable para su economía”, señaló.

Detalló que las familias rurales dependen principalmente de fuentes de trabajo temporales en el campo, como la corta de café o la limpieza de terrenos en fincas, actividades que no generan ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades.

Agregó que los ingresos en el área rural son muy bajos y que, aunque existen leyes, no hay un control efectivo que garantice su cumplimiento ni una supervisión adecuada de las condiciones laborales de los campesinos.

“En estos territorios no existe un monitoreo real del cumplimiento de las leyes, aun cuando estén aprobadas. Todo esto permite que, como institución de respuesta humanitaria, podamos llegar a estas comunidades con el apoyo de la cooperación internacional y de aliados estratégicos que contribuyen a paliar estas necesidades en el país”, afirmó.

“Es satisfactorio saber que estamos llegando a distintos territorios y, en este caso, a esta comunidad que ha sido identificada con necesidades prioritarias entre sus familias”, concluyó.

