Ex diputado independiente compara a Bukele con Maximiliano Hernández Martínez

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ex diputado independiente, Leonardo Bonilla, sostuvo en “Encuentro con Julio Villagrán” que el presidente Nayib Bukele replica las acciones dictatoriales que realizó el dictador Maximiliano Hernández Martínez, al intentar perpetuarse en el poder. De ahí que lo compare con el reconocido dicatador.

El ex legislador de la República señaló que la dictadura implantada en El Salvador “está tomando fuerza”. “Esto que estamos viviendo ya lo vivimos en el pasado en El Salvador y se ha vivido en otras partes del mundo. El Salvador ya estuvo en una dictadura que se está replicando en este momento”.

Bonilla comparó el Gobierno actual con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, de la época de los 30s-40s. “Estamos viendo cómo todas las acciones que se desarrollaron para que eso se convirtiera en una dictadura se están replicando. Maximiliano Hernández Martínez modificó la Constitución para poder reelegirse. YBukele ha sido el único, después de Maximiliano Hernández Martínez, en que replica lo mismo”.

Bonilla habló también sobre el desgaste que tienen los partidos y los mismos políticos. “Los partidos políticos y los políticos en sí, adquieren cierta popularidad que lleva a que los partidos políticos retomen fuerza, generen esperanza en la población y con el tiempo eso va conllevando un desgaste; le pasó al FMLN, le pasó al PDC, le pasó al PCN, les ha pasado a todos”.

Bonilla sostuvo que algunos ciclos son más largos que otros, por ejemplo, planteó, ARENA gobernó 20 años, el FMLN 10 años, y Nuevas Ideas “no sabemos para cuánto tiempo va”. “En esta parte del ciclo que lastimosamente para mí va comenzando, los partidos de oposición tienen muy pocas probabilidades, por la falta de liderazgos”, enfatizó Bonilla.

El exdiputado independiente consideró que en las próximas elecciones habría hasta 8 o 10 diputados de oposición si se respetan las elecciones y el sistema electoral, pero a la vez, “lastimosamente también se terminaría legitimando las ilegalidades que se están cometiendo y una posible manipulación del sistema electoral”.

Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa, con el aval de Presidencia, modificó la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, también modificó el actual periodo presidencial para terminarlo en 2027 para que en ese año, se realicen elecciones generales (Asamblea, alcaldías y presidencia), Bukele, si decide postularse, competirá para gobernar 6 años más, ya que los legisladores aprobaron otra reforma para que el periodo presidencial se extienda de 5 a 6 años.

Estado de derecho

“En El Salvador se ha vulnerado el estado de derecho (…) El Salvador ya no es un estado de derecho. Un estado de derecho es el que se rige por las normas que ya han sido establecidas y otro concepto muy desconocido es el tema de la institucionalidad. En El Salvador no hay institucionalidad, se rompió o si no se ha roto, está extremadamente debilitada”, comentó Bonilla.

El exdiputado explicó que la institucionalidad implica que quienes garantizan el cumplimiento de las normas en un Estado son las instituciones y no las personas. “Es decir, que, si hay un fiscal general de la República, el fiscal general se va a apegar al mandato constitucional que le ordena administrar la Fiscalía General de la República con ciertos lineamientos preestablecidos. Sin embargo, estamos viendo que el fiscal general está obedeciendo las líneas del presidente de la República y no las normas de la Constitución”.

De la misma manera, «la Asamblea Legislativa no existe a nivel institucional en este momento y no lo digo con resentimiento, sino, porque, en la práctica lo podemos ver. El artículo 131 de la Constitución establece las funciones de la Asamblea Legislativa y es un órgano independiente del Ejecutivo y del Judicial, pero en la práctica absolutamente todos sabemos y nadie lo puede negar que si Bukele da una orden a la Asamblea Legislativa, los diputados de Nuevas Ideas y compañía, dicen sí”.

“Eso en español significa rompimiento de la institucionalidad y cuando la institucionalidad se rompe, el poder se concentra y entonces es donde se empieza a generar un sistema dictatorial”, puntualizó Bonilla en el espacio de entrevista.

Sobre el sistema electoral, el ex legislador sostuvo que todo gobierno o gobernante que quiera extender sus períodos dentro del gobierno, lo primero que va a buscar, “es controlar el sistema electoral”.

En el caso de El Salvador, para lograr este objetivo, primero fue adueñarse de dos o tres grandes instituciones; eso se vio desde el primero de mayo de 2021; primero, quitar de facto al fiscal general antes de que pueda condenar (denunciar) las acciones como el hecho de haber removido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Si se removían a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no al fiscal, el fiscal podría actuar de oficio y ordenar una investigación y determinar responsabilidades de carácter hasta penal. Por lo tanto, se hizo al mismo tiempo la destitución del fiscal y de los magistrados”.

Con ello, sumado a la mayoría dentro de la Asamblea, se logra controlar el resto de instituciones, entre ellas, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), puntualizó Bonilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...