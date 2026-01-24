Accidentes de tránsito arrebatan 80 vidas en los primeros 22 días del año

Compartir

Según las cifras oficiales de ONASEVI, los accidentes pasan de 977 en 2025 a 1,373 en 2026, los lesionados suben de 592 a 866, mientras que los fallecidos pasan de 57 a 80 en comparación con el año anterior.

En los últimos días se han registrado múltiples accidentes de tránsitos en diferentes puntos del país; según las cifras de ONASEVI, del 1 al 22 de enero, se han registrado 1,373 siniestros viales, casi 400 más que los registrados en el mismo periodo de 2025. Solo la mañana de este viernes, se reportaron al menos 4 accidentes, dejando a dos fallecidos.

Uno de ellos sobre el Paseo General Escalón y 75 avenida Sur, Fuentes Beethoven, en San Salvador, donde un motociclista falleció tras impactar con la parte trasera de un autobús de la R52 que hacía el alto en el semáforo.

El percance según las autoridades sucedió alrededor de las 6 de la mañana. Fue identificado como Kelvin Stanley Ortiz de 21 años, y laboraba en los alrededores de donde sucedió el percance.

En otro hecho, un peatón falleció atropellado sobre el km 98 de la carretera Litoral, en el sentido de Sonsonate hacia la frontera La Hachadura, en Jujutla, Ahuachapán Sur. Según la Policía Nacional Civil, preliminarmente se conoce que se debió a la distracción del conductor, quien fue detenido por homicidio culposo.

En otro accidente, un autobús de la R635 presentó fallas en los frenos e impactó contra una vivienda en el cantón San Francisco Abajo, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte. Una joven de 17 años que se encontraba al interior de la casa resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital.

Antes del mediodía de este viernes, las cámaras de Sivar Seguro de la Alcaldía de San Salvador, captaron un percance vial en la Av. Bernal, donde un vehículo impactó a un motociclista tras una maniobra indebida.

También, las cámaras de Sivar Seguro un múltiple accidente de tránsito en Av. Bernal y Calle Toluca, San Salvador; dos motociclistas colisionaron contra un vehículo tipo sedan. Las fuertes imágenes circularon en redes sociales, hasta el momento se desconoce el estado de salud de ambos motociclistas.

También, una persona resultó lesionada tras el choque de dos rastras cañeras sobre el Km 33 de la autopista a Comalapa. Se informó que el conductor de una de las rastras perdió el control tras supuestos desperfectos mecánicos y fue a impactar con la parte trasera del otro vehículo pesado quedando atrapado por lo que tuvo que ser liberado por bomberos y socorristas y trasladado a un centro de salud.

Una joven resultó herida tras perder el control de la motocicleta y derrapar en el paso a desnivel del monumento Bienvenido a Casa. El accidente ocurrió debido a que la vía se encontraba cubierta de aceite derramado, producto de otro percance vial registrado previamente en la misma zona. De acuerdo con socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, la motociclista sufrió lesiones al caer sobre el pavimento y fue atendida de inmediato en el lugar de la emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) señala que entre el 1 y el 22 de enero de 2026 se muestra un incremento alarmante respecto al mismo periodo de 2025 sobre los siniestros viales. Según las cifras oficiales, los accidentes pasan de 977 en 2025 a 1,373 en 2026. Este aumento, también se refleja en las víctimas: los lesionados subieron de 592 a 866, mientras que los fallecidos pasaron de 57 a 80 en comparación con el año anterior.

El repunte de siniestros viales en el país evidencia la urgencia de reforzar medidas de prevención, control y educación vial, para evitar que las carreteras sigan cobrando más vidas. Las autoridades piden a los conductores respetar las señales de tránsito y conducir adecuadamente.

