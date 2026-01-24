Organizaciones convocan a marchar este domingo 25

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones, comunidades y sectores sociales han convocado a una marcha ciudadana en El Salvador, este domingo 25 de enero, en el marco de la conmemoración de los Acuerdos de Paz, pero también por la defensa de la democracia y la justicia social.

El Acuerdo de Paz no solo recuerda el fin de la guerra civil y el cierre del ciclo de dictaduras militares, sino que, ante la coyuntura actual, se convierte en un llamado urgente a la defensa de la democracia, la inclusión social y los derechos fundamentales, dicen organiaciones como el Bloque de Resistencia y Reveldía Popular (BRP), MOVIR, el CMDT y las comunidades históricas, entre otras.

Un contexto marcado por el desencanto democrático

La marcha tiene lugar en un contexto de creciente polémica sobre el legado de los Acuerdos de Paz. Para muchos sectores, el discurso gubernamental actual ha buscado deslegitimar estos acuerdos, construyendo una narrativa basada en el negacionismo y en la promesa de una “democracia totalitaria”, término acuñado por el sacerdote Juan Vicente Chopín para describir la concentración de poder y la exclusión política que hoy caracteriza al país, recuerda el perioidista y activista social, Leonel Herrera.

Si bien la democracia representativa surgida tras los Acuerdos de Paz no logró resolver los problemas estructurales de El Salvador—como la pobreza, la desigualdad y la exclusión—, diversos analistas y activistas advierten que este fracaso se debió principalmente a la implementación de un modelo económico excluyente.

Durante la posguerra, mientras la sociedad celebraba la paz, las élites empresariales impulsaron políticas de ajuste estructural, privatizaciones y desregulación, que profundizaron la concentración de la riqueza y ampliaron las brechas sociales, señalan las organizaciones en pronunciamientos por separado.

De la frustración ciudadana a la emergencia autoritaria

La insatisfacción con la democracia liberal y el descontento popular facilitaron el ascenso de nuevos liderazgos políticos, que hoy, paradójicamente, niegan el valor histórico de los Acuerdos de Paz. Según los convocantes de la marcha, la actual administración no solo mantiene las políticas neoliberales, sino que aplica una versión más extrema, evidenciada en iniciativas como la adopción del bitcoin y la promoción de perspectivas “anarco capitalistas”.

Esta “nueva dictadura”, denuncian, ha perpetuado la exclusión social y económica, mientras recurre al despido masivo de trabajadores públicos, la persecución de comerciantes informales, la exclusión de pequeñas empresas de compras estatales, la corrupción, el endeudamiento público y la destrucción ambiental. A ello se suman el régimen de excepción, la manipulación religiosa, el abandono de la agricultura y la reactivación de la minería, prácticas que, según los organizadores, atentan contra los principios democráticos y la justicia social.

Demandas ciudadanas: hacia una nueva democracia y un nuevo modelo económico

Frente a esta realidad, la marcha de este 25 de enero busca ser un espacio de denuncia y propuesta. “La solución nacional no es otra dictadura ni más neoliberalismo”, afirman los organizadores. Exigen una democracia participativa, donde la ciudadanía incida directamente en las decisiones que afectan su vida, y un modelo económico basado en la inclusión, la productividad, la justicia tributaria y la sostenibilidad ambiental.

Entre las principales demandas destacan la defensa del agua, la salud, la educación, la libertad de presos políticos y detenidos inocentes, empleos dignos, la reducción del costo de la vida, acceso a vivienda, transparencia, una reforma fiscal progresiva y pensiones dignas. La estrategia propuesta es centrar la movilización en las reivindicaciones más ampliamente compartidas, para evitar divisiones y contrarrestar la manipulación del aparato de propaganda oficial.

Un llamado a la unidad y la movilización popular

La convocatoria del 25 de enero se presenta como un llamado plural y unitario para que cada organización, comunidad o sector social marche por las causas que considera más urgentes y justas. El objetivo, coinciden los convocantes, es construir una nueva democracia y un nuevo modelo económico, superando la exclusión y el autoritarismo.

“Nos vemos el 25”, concluye la convocatoria, sintetizando el espíritu de una movilización que busca devolverle a la ciudadanía el protagonismo en la construcción del futuro de El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...