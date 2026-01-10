Tradición de los Caminantes Guadalupanos cumple 56 años

Compartir

Por: Iván Escobar

Metapán, Santa Ana. Con el recorrido de la Virgen de Guadalupe, acompañada de los peregrinos, que partió el jueves a las 10 de la noche, una procesión con destino a la Ciudad de Esquipulas, Guatemala, se conmemora los 56 años de esta tradición.

A tempranas horas de la noche del jueves 8 de enero se comenzaron a concentrar los Peregrinos Caminantes Guadalupanos Salvadoreños para dar inicio a la tradición que inició en enero de 1970, por un grupo de salvadoreños feligreses y seguidores de la Virgen Morena.

La caminata cumple 56 años con destino a Esquipulas, Guatemala, este 2026. Los peregrinos tanto de El Salvador como de Guatemala llevan sus peticiones y agradecimientos a la Virgen de Guadalupe que por más de 50 años ha hermanado a estas dos naciones y pueblos.

La tradición inició con un grupo de salvadoreños en 1970, la peregrinación coincide con las celebraciones anuales dedicadas al Cristo Negro de Esquipulas.

La peregrinación desde Metapán a la frontera de Angüiatú, llegó a las 2 de la madrugada de este viernes, con un poco de cansancio, pero la fe de los peregrinos de continuar con el recorrido como toda una tradición que hoy por hoy sigue vigente. Cabe destacar que los salvadoreños fueron las primeras comunidades de feligreses y devotos del Cristo Negro, «siendo hoy una gran satisfacción el ver cómo han crecido las peregrinaciones», expresó Sofía Padilla, salvadoreña y parte de los Peregrinos.

Un peregrino del Cristo Negro por Centroamericana

Los Caminantes Guadalupanos Salvadoreños se reencontraron con el profesor Chavarría, un guatemalteco que desde el 1 de octubre recorrió los cinco países centroamericanos. En un primer peregrinar con la imagen del Cristo Negro, y visitó los templos en honor al santo diseminados por la región.

Chavarría fue recibido y acompañado en la a peregrinación, ya que este viernes también retorna a su tierra, a la «capital de la fe».

El peregrinar de este año sigue ferviente, y durante el recorrido se han llevado a cabo cantos, oraciones, y el compartir recuerdos y sobre todo aquellos que un día iniciaron la tradición, como Luis Guillermo Solano, El Piocha, uno de los fundadores.

Como dato, la imagen peregrina ya cuenta con 10 años de viajar está travesía, mientras que la que está en El Cobertizo, en Esquipulas, data de tiempos de fundación de la tradición.

Tanto autoridades municipales de Esquipulas, como de Gobierno, Turismo, cuerpos de socorro, Boy Scouts, autoridades religiosas de Guatemala reconocen y agradecen el transitar de los peregrinos salvadoreños, y que contribuyen a la fe del Cristo Negro y la Virgencita de Guadalupe.

