Muro de contención cae sobre vía férrea en Barcelona y provoca otro descarrilamiento 

Las condiciones climáticas han provocado la caída de un muro de contención sobre la vía férrea en la provincia de Barcelona, España, provocando un nuevo descarrilamiento, el cual deja más de 15 heridos y un fallecido.

Hasta el momento los servicios de emergencia reportan que el maquinista es el único fallecido. El tren de Rodalies en Gelida y Martorell, Barcelona, es una línea muy utilizada.

Este nuevo hecho se suma a la ocurrida en Córdoba, donde hasta en horas de la noche la Guardia Civil reportó 42 fallecidos.

Cabe mencionar que ya ha ingresado la maquinaría para despejar los vagones con la finalidad de encontrar más víctimas mortales, asimismo; la unidad canina de la GC ya se encuentra realizando tareas de rescate.