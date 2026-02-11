Diputados alemanes respaldan a organizaciones que denuncian violaciones a DD. HH

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este martes, diferentes organizaciones realizaron una actividad en solidaridad de personas a quienes consideran presos políticos, recluidos en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas, Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Las organizaciones fueron acompañados por dos diputados del Parlamento Federal de Alemania, Göyak Akbulut y Max Lucks.

Los diputados alemanes se encuentran en el país para visibilizar y acompañar a las organizaciones que luchan por los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción, así como a “los presos políticos” que el Gobierno mantiene en las cárceles salvadoreñas.

En la concentración participaron representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) y el Comité de Familiares de Detenidos Inocentes del Bajo Lempa, quienes pidieron la liberación de los inocentes detenidos bajo el régimen, así como la liberación de los presos políticos.

A través de los diputados alemanes, Göyak Akbulut y Max Lucks, el diputado Frank Schwabe envió una carta dirigida a la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, la cual fue leída por el diputado Max Lucks.

“Querida Señora Akbulut, querido Max, desde lejos, quiero expresar mi profundo respeto por su plantón y su valiente acto de presencia ante la cárcel en la cual probablemente también se encuentra detenida Ruth López”, encabeza la misiva.

Schwabe señaló que Ruth López sufre, al igual que muchos otros “prisioneros políticos”, bajo condiciones que no cumplen “ni con los estándares de un Estado de derecho ni de los derechos humanos”.

A López, al igual que a otros, “se le niega el derecho a la defensa y se encuentra incomunicada. Todo eso en contradicción de los estándares internacionales y las Reglas de Nelson Mandela”. Estos son principios y estándares internacionales que establecen cómo deben ser tratados los reclusos en todo el mundo.

En la misiva se destaca que Ruth López documentó durante años casos de corrupción en El Salvador, apoyó a víctimas del abuso estatal y luchó por un Estado de derecho. “Exactamente por eso entró en la mira de un Gobierno que trata a sus críticos como enemigos y desmantela las estructuras democráticas. Ruth representa valentía y esperanza, representa la gran cantidad de gente que en El Salvador es perseguida injustamente, los miles de encarcelados inocentes y cuyos seres queridos los esperan desesperadamente”.

En ese sentido, señaló el diputado alemán, la responsabilidad es “trabajar por un mundo más humano y más justo”. Señaló que espera que el pueblo salvadoreño logre conquistar estos ideales en un futuro cercano.

“Un pueblo que a lo largo de su historia ha demostrado que grande es su anhelo de libertad y justicia social”, destacó. Agregó que, con el acompañamiento de las organizaciones sociales y de los detenidos en El Salvador, se demuestra que “nosotros en Alemania nos fijamos” y “hacemos visibles las violaciones de los derechos humanos”.

“En El Salvador estamos al lado de aquellos que arriesgan con su voz su libertad por la verdad. Querida Ruth: no estás sola, estamos a tu lado”, concluye la misiva leída por Max Lucks.

Max Lucks, del partido alemán Alianza 90/Los Verdes y miembro del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), señaló que su visita a El Salvador tiene como objetivo mostrar el apoyo a personas que han sido capturadas por sostener una opinión política diferente.

Göyak Akbulut señaló que reunirse en el país con fuerzas de oposición ha sido “muy importante”. “Vemos con lástima un desarrollo autoritario aquí en El Salvador. Para nosotros es muy importante que la democracia funcione, igualmente el derecho de Estado, y que finalice el estado de excepción”, dijo la política y científica alemana de origen turco, integrante de la Izquierda desde hace casi 20 años, y diputada desde 2017.

Samuel Ramírez, de MOVIR, informó que en el centro penal donde se concentraron “hay víctimas inocentes del régimen de excepción, están los veteranos de guerra y los presos políticos”.

“Creemos que es justo que hagamos esta presencia en estos lugares. El régimen no permite que los abogados puedan ingresar a esas cárceles. Creemos que es justo y necesario que conozcamos la verdad de lo que pasa en este país”, destacó Ramírez.

El líder social espera que los diputados del Parlamento Alemán puedan llevarse “la voz de los inocentes” y denunciarlo en otros países”. “¿Qué pedimos nosotros a los organismos internacionales?, que cualquier ayuda económica al gobierno sea con la condición a los respecto a los derechos humanos”, concluyó.

Durante la noche del martes, los diputados alemanes se reunieron con representantes de organizaciones de la sociedad civil. También, dieron una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre su visita en El Salvador.

