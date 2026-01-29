Fundación Ayúdame a Vivir anuncia carrera solidaria

Compartir

La Fundación Ayúdame a Vivir dio a conocer los primeros detalles de la “Carrera de Héroes 2026”, un evento deportivo solidario que se realizará el 15 de marzo de 2026 en Multiplaza, Antiguo Cuscatlán, con el objetivo de recaudar fondos para brindar tratamiento médico y apoyo integral a más de 1,500 niños con cáncer en El Salvador.

La organización destacó que la actividad va más allá de lo deportivo. “Es mucho más que una carrera; es un evento que nos permite recaudar fondos para continuar brindando tratamiento médico y apoyo integral, completamente gratuito, a más de 1,500 niños con cáncer en el país”, señalaron representantes de la fundación.

Asimismo, subrayaron el impacto social de la iniciativa. “Cada año, esta carrera une a miles de salvadoreños, empresas y aliados estratégicos con un mismo propósito: salvar vidas”, indicaron.

La Fundación Ayúdame a Vivir es la única organización en El Salvador que ofrece tratamiento médico y atención integral gratuita a niños con cáncer. Desde su fundación en 1991, cuando la tasa de supervivencia era inferior al 5%, la institución ha logrado avances significativos al brindar no solo atención médica, sino también alimentación, educación, terapia psicológica, acompañamiento a sobrevivientes y otros programas de apoyo humanitario.

“El 93% de nuestros pacientes vive en condición de pobreza y, de ese porcentaje, el 40% se encuentra en pobreza extrema. Esto hace indispensable que nuestra ayuda sea totalmente gratuita. Actualmente, contamos con una tasa de supervivencia de hasta el 70% en algunos tipos de cáncer”, destacaron voceros de la fundación

La organización también informó que cuenta con su propio Centro Médico Hospitalario, donde atiende a más de 1,500 pacientes, en el marco de un programa desarrollado en alianza con el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

Por estas razones, la Carrera de Héroes 2026 busca recaudar los fondos necesarios para continuar, año con año, con los tratamiento médicos de alta calidad y apoyo integral en áreas como atención psicológica y social, alimentación, educación y cuidados paliativos, sin ningún costo para los pacientes ni sus familias.

El evento deportivo, a beneficio de niños con cáncer, se llevará a cabo el 15 de marzo en Multiplaza.

El Kit General, con un costo de $20, incluye participación en las categorías de 2 y 5 kilómetros. Por su parte, el Kit Pro, con un valor de $25, está disponible para las distancias de 10 y 21 kilómetros e incluye chip de cronometraje.

Los kits pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de la fundación: ayudameavivir.org.

La Fundación Ayúdame a Vivir recordó que también recibe donaciones voluntarias, según la disponibilidad de las personas interesadas, así como aportes mensuales desde $5, destinados a fortalecer la atención integral de los niños con cáncer en el país.

