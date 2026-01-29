Destacan en El Salvador antimperialismo de Martí en aniversario

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Diplomáticos, organizaciones de solidaridad y políticas en El Salvador destacaron este miércoles el pensamiento antimperialista del apóstol cubano, José Martí, en el 173 aniversario de su natalicio.

Representantes de sectores políticos y de la solidaridad reconocieron el ejemplo de Martí vigente hoy en el enfrentamiento a la política agresiva de Estados Unidos durante un acto en la sede cubana en esta capital.

Martí alertó a los pueblos de las Américas del peligro que representaba para la región la política del país de las barras y las estrellas.

Varios oradores aprovecharon el homenaje para rendir tributo a los 32 héroes cubanos caídos en combate en Venezuela en defensa de ese país y del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por fuerzas estadounidenses como mencionó el activista Raul Martienz en sus palabras.

El diplomático cubano Alexander Roberto Valdivia destacó la trayectoria del apóstol y citó a su obra Abdala, donde reflejó desde la adolescencia su sentimiento de independencia, soberanía y libertad para su patria.

“Acaso crees que hay algo más sublime que la patria, quien a su patria defender ansia, ni en sangre ni en obstáculo repara”, señaló al citar el poema de héroe nacional cubano. Por su parte, el secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, destacó el ejemplo solidario de la isla.

“Cuba, dijo, siempre tuvo la razón porque ha luchado por la dignidad, por la salud. Nunca ha dado lo que le sobra, siempre compartió lo que tiene y eso es un gran ejemplo. Y ha dado también lo que no tiene”, remarcó.

Al igual que Flores, otros oradores destacaron la obra de la Misión Milagro, mientras por el Capitulo Cuba, Lourdes Argueta, reafirmó el compromiso en la soberanía de nuestros pueblos por reivindicar y honrar la vida y la memoria de luchadores como el héroe nacional cubano.

Tenemos un compromiso moral con la historia y con el futuro de no permitir que nuestros enemigos consigan sus objetivos y el pensamiento de Martí es guía para toda la America por su universalidad, puntualizó.

Martí no solo fue un hombre de su tiempo fue un pensador universal, un brillante diplomático, un defensor incansable de la dignidad humana y de la convivencia entre las naciones sobre la base de la justicia, acentuó uno de los oradores en la actividad presidida por el embajador cubano en El Salvador, Tomas Lorenzo.

