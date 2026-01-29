Ciclista neerlandesa Vant Geloof gana IV Grand Prix en El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

La ciclista neerlandesa Marjolei Vant Geloof, del equipo Laboral Kutxa, se alzó hoy con el IV Grand Prix Costa del Sol-Usulután, tras recorrer 76 kilómetros en una etapa mayormente plana.

La víspera las ciclistas desarrollaron desde el desvío de Amayo, en la Longitudinal del Norte, el tercer Grand Prix, una carrera de más de 100 kilómetros, donde resultó vencedora la colombiana Paula Patiño, del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, quien en reñido sprint derrotó a la británica Francesca Hall con crono de 3:11:02 horas.

Patiño, reina del Tour El Salvador 2026, también fue acompañada en el podio por la italiana Giorgia Vettorello, del Cogeos Roland, con un crono de 3:11:16 horas.

Muy contenta de brindar esta victoria a mi equipo Laboral Kutxa-Euskadi. Fue un gran trabajo de todo el equipo en el día. Teníamos oportunidades en estos Grand Prix que nos quedaban y queríamos aprovecharlas al máximo. Se ha hecho un gran trabajo colectivo”, apuntó la cafetalera.

Las ciclistas recorrieron este miércoles la zona oriental para el cuarto Grand Prix Oriente, el cual inició en la Costa del Sol y terminó en Usulután, y como los anteriores, fue un recorrido por paisajes y escenarios que invitan al turismo.

Según fuentes cercanas al Comité Organizador de la justa, este pudiera ser el último de seis eventos programados y aun no hay precisiones si los dos restantes, el 30 y 31 de enero se efectuarán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...