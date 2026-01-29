La Infanta Elena inauguró la Semana Internacional de la Moda Flamenca

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Con una derrama económica de aproximadamente 19 millones de euros; así se espera que la nueva edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), aporte a la ciudad de Sevilla, España.

SIMOF ha sido inaugurada por la Infanta Doña Elena de Borbón, quién por tercer año ha sido nombrada «madrina», misma que realizó el corte de cinta, junto al alcalde de la ciudad andaluza, José Luis Sanz y consejeros de la Juntos de Andalucía.

La actividad que se lleva a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones, se lleva realizando 31 años, y es una de las más importantes de la industria de la moda a nivel internacional. Está se desarrollará a partir del 29 de enero hasta el 1 de febrero, donde participan 120 firmas, quienes organizarán 52 desfiles; mostrando así 1550 trajes.

La hermana del Rey Felipe VI, realizó un recorrido por los distintos stand, donde conoció los distintos diseños de temporada y que van a la vanguardia de cara a la próxima Feria de Abril, asimismo se hizo acompañar de la exmodelo Raquel Revuelta, directora del certamen.

Se espera que la asistencia supere las 60, 000 personas. Para las autoridades es importante que la SIMOF se consolide como un referente en el rubro de la moda, que siga resaltando la cultura andaluza y su aporte económico. En el acto también se han reconocido a personas que han aportado al arte, a la cultura y la comunicación en Sevilla y el mundo, otorgándoles el «Premio Flamenco en la Piel», entre ellos; a Radio Sevilla, a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, a la cantante Vanesa Martín y para la Fundación Cristina Heeren, Carmen Avilés.

