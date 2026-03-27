«Sí, Mantilla»: Rigor y luto de la pasión y muerte de Cristo

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino

«Aromas de Cuaresma» ha dejado ver a un grupo de mujeres sevillanas, derrochar elegancia y un estricto protocolo en el uso de mantillas, como señal de luto por la muerte de Cristo. El lema de esta octava edición es parte de la iniciativa «Sí, Mantilla», la cual ha sido expuesta en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, como antesala a la Semana Santa.

Raquel Revuelta, directora de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre señaló que cada vez se ven a mujeres jóvenes que usan este tipo de indumentaria, esto se refleja a través del comercio y de las creaciones de los distintos diseñadores.

Para esta exposición se han sumado un total de 21 diseñadores, quienes son parte de la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, «Qlamenco».

«Lo que se pretende con «Sí, Mantilla», es revisionar está indumentaria, ya que anteriormente eran muchas las mujeres que no se sentían cómodas con una indumentaria que exigía un protocolo desde el punto de vista de algunos diseñadores».

En este 2026, la incorporación del uso del pantalón, no ha pasado desapercibido, lo cual se vuelve atractivo, y da la oportunidad a qué mujeres mayores de edad puedan vestirse cómodamente este Jueves y Viernes Santo en las respectivas actividades religiosas, quienes además suman, diversos códigos tradicionales.

Ángela Moreno, delgada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, compartió que para la ciudad de Andalucía es importante mantener está traducción, ya que representa un lenguaje propio de la Semana Santa sevillana.

Moreno sintetizó que el uso de mantilla es más que un elemento estético, este se convierte en un símbolo de solemnidad y, respeto, durante la Semana Santa.

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