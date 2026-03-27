Marcela Villatoro propuso que corruptos también reciban cadena perpetua

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas negó sus firmas a una solicitud de reforma constitucional para incluir que los corruptos también sean condenados a cadena perpetua.

La propuesta fue realizada por la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro en el pleno legislativo la tarde en que se discutía la ratificación de la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en los casos de homicidio, violaciones y terrorismo.

La legisladora buscaba que tanto los pandilleros, violadores, asesinos y los funcionarios corruptos sean condenados a cadena perpetua.

Tras la votación de la cadena perpetua, Villatoro presentó en el pleno una solicitud de reforma constitucional para que los corruptos recibieran cadena perpetua; “pero como requiere de 10 firmas (por tratarse de reforma constitucional), la firma mía está e invito a los diputados también a quien quiera firmar para que esto se pueda poner en estudio (…) (y) que los corruptos no vean la luz del día”, dijo.

“Aquí estamos iguales: corruptos, violadores, terroristas no van a ver la luz del día; espero que los demás colegas diputados me acompañen con su firma cuando gusten”, comentó Villatoro.

El presidente Castro comentó que cuando la legisladora consiga las 10 firmas que se necesitan para convertirse en iniciativa de ley, “va a ser presentado de manera formal y va a continuar con todo el proceso que requiere una reforma constitucional. Cuando se complete, con gusto lo podemos hacer”, expresó Castro.

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