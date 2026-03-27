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Presentación del nuevo libro de cuentos de Miguel Chinchilla

Redacción Nacionales 27 marzo, 2026 Letras y Arte Comentarios desactivados en Presentación del nuevo libro de cuentos de Miguel Chinchilla 321 Vistas

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Redacción Cultura

Para el 11 de abril, en La Galera, está programado la presentación del nuevo libro de cuentos del escritor y poeta, Miguel Ángel Chinchilla Amaya, titulado “Grano de Arroz”.

El libre está prologado por el también conocido escritor Rafael Lara Martínez.

En parte del prólogo, Lara Martínez se refiere al libro de la siguiente forma: «La enseñanza principal del libro Grano de arroz cuestiona la manera en la cual se recicla el ideario literario clásico… Grano de arroz plantea el «desacuerdo» como temática central de la repetición, de la validez del pretérito en su palabra».

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