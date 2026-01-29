Asamblea concede nueva prórroga al régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los salvadoreños vivirán otros 30 días bajo el régimen de excepción, así lo dispuso la Asamblea Legislativa esta tarde al aprobar la prórroga número 47.

El régimen de excepción estará vigente desde el 31 de enero hasta el primero de marzo. Casi se cumplirán 4 años de haberse implementado esta medida.

Organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario han documentado violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias e incluso muertes en los centros penales bajo el régimen de excepción.

De las 91 mil personas detenidas en el régimen de excepción, aproximadamente 1,300 detenidos han fallecido en los diversos Centros Penitenciarios, de los cuales, al 31 de diciembre del año 2025, se tiene un registro informal de 470, según Socorro Jurídico Humanitario.

Nuevas Ideas, a pesar de la vasta documentación de organizaciones de DDHH sobre violaciones en el régimen sigue con la prórroga mes con mes.

El régimen suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2º y 24 de la Constitución de la República; y que se refieren en su orden al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.

El régimen ha sido prorrogado de manera continua, “en atención a la necesidad derivada de la aún existencia de grupos terroristas, que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

