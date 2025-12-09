Contador es enviado a juicio por hurto y falsedad material

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó el juicio contra Erick Ismael Ramos Ramírez, de 34 años, procesado por los delitos de hurto continuado y falsedad material, en perjuicio de una empresa.

De acuerdo con el dictamen de acusación, en diciembre de 2023 la administradora y propietaria de la empresa fue alertada sobre un error en un documento presentado para retirar dinero en efectivo. Al investigar con el banco, se identificó que la fecha estaba incorrecta y que el documento contenía la supuesta firma de un familiar de la propietaria, quien no tenía conocimiento ni había autorizado dicha gestión.

La sociedad habría realizado una auditoría, mediante la cual determinó que se efectuaron múltiples retiros entre los años 2022 y 2023, de los que nadie tenía conocimiento, excepto el contador, función que desempeñaba Erick Ramos. En total, el monto faltante asciende a $440,000.

Tras valorar la oferta probatoria, el juzgado determinó que existen elementos suficientes para remitir el caso a la etapa de sentencia. El imputado permanece en detención, pues se encuentra a la orden de diferentes juzgados por otros procesos en curso.

Cuatro años de prisión para “importador de vehículos”

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro años de prisión al imputado ausente Jorge Emmanuel Castro Chiliseo por el delito de estafa en perjuicio de dos víctimas.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Soyapango, en San Salvador Este, entre enero y abril de 2024, cuando Castro ofreció a las víctimas vehículos importados desde los Estados Unidos, fingiendo ser importador de vehículos usados.

Las víctimas entregaron dinero por adelantado: una de ellas entregó la cantidad de $6,100 y la segunda $6,000, bajo la promesa de que recibirían los vehículos al momento de su ingreso al país. En la vista pública se confirmó que el ahora condenado no contaba con autorización para realizar actividades de importación.

Tras valorar las pruebas, el juez lo declaró culpable de los hechos atribuidos. Una vez capturado, deberá cumplir de inmediato la pena impuesta.

