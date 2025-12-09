Salvadoreños expresan solidaridad con Cuba

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Organizaciones salvadoreñas expresaron su solidaridad con Cuba y demandaron el cese del bloqueo estadounidense a la isla.

Recientemente, se desarrolló el sexto encuentro nacional del grupo de amigos del 26 de julio, un campamento en territorio cubano que fue centro de atención a lisiados y lisiadas de guerra de miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quienes expresaron una vez más su agradecimiento por la atención médica recibida.

Según el activista Raúl Martínez, fue un reencuentro de “amistad y hermandad” en el cual cerca de 200 personas procedentes de varios departamentos del país se reunieron en Usulután para expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba.

Como muestra de esa solidaridad se recaudaron fondos para solventar algunas necesidades del pueblo cubano enfrentado al bloqueo de Estados de Unidos, cuyo cese fue una demanda central del evento.

Antecedentes

En 2023, más de 300 salvadoreños mutilados de guerra y familiares se reunieron por primera vez para recordar la etapa de su recuperación en Cuba, luego de 31 años del retorno. Esa fue la noticia que el 29 de julio que nos hizo retroceder en el tiempo.

Transcurría el año 1989, La Habana era sede de un seminario para abordar el tema de los refugiados en la isla. Un equipo de televisión fue encargado por la oficina de Información de la ONU para plasmar las vivencias de namibios, sudafricanos, saharauis, que estudiaban en la Isla de la Juventud, al sur de Cuba.

Muchos, casi niños, sobrevivientes de masacres del régimen del apartheid, se preparaban para un futuro luminoso en sus países.

En algún lugar de la periferia de La Habana, la capital de todos los cubanos, un grupo de salvadoreños, mutilados de guerra, lisiados y lisiadas, se recuperaban de los horrores y secuelas de un conflicto usado por Estados Unidos para ensayar armas.

El Salvador era un laboratorio de prueba en lo que ellos llamaban la lucha contra la insurgencia de los pueblos, las mismas que se usaron en otras naciones del área, los mismos aviones C-130 diseñados para bombardear y ametrallar, sembrar la muerte sobre todo lo que desprendiera calor en tierra.

“Regresamos hace 31 años de esa patria que nos tendió la mano en esos momentos difíciles. Recibimos la atención, el calor humano y solidario del pueblo cubano. Recibimos una atención de salud de calidad que agradecemos en lo más profundo de nuestros corazones, una atención de calidez, de solidaridad humana”, dijo en aquel momento Arnoldo García, cuyo seudónimo era Pedro Vargas.

