El Salvador se solidariza con el pueblo palestino

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un grupo de salvadoreños que integran el colectivo de solidaridad con Palestina, desarrolló recientemente, en el Centro Histórico de San Salvador, un nuevo PLANTÓN POR PALESTINA, de 2 horas, tiempo en el cual más de 250 transeúntes pusieron su nombre y mensajes a favor del pueblo palestino. Mientras las niñas y niños dibujaron un corazón en la PIZARRA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

Según datos oficiales, más de 62 mil 200 palestinos perdieron la vida y más de 157 resultaron heridos desde el comienzo de la agresión contra la Franja, en octubre de 2023.

Al menos un niño o niña palestino ha sido asesinado cada hora de media por las fuerzas israelíes en Gaza durante casi 23 meses de guerra, con el número total de muertes superando ya los 20.000, según Save the Children.

En el Plantón, el colectivo presentó fotos de niños y adultos asesinados en los ataques indiscriminados en la Franja de Gaza.

