Oposición debe coordinar una estrategia conjunta para las elecciones 2027: Leonel Herrera

“El 95% de las personas dice que se debe respetar la Constitución de la República, pero el 70% estaría de acuerdo que Bukele busque la reelección”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista y analista político, Leonel Herrera, hizo un llamado a la oposición para coordinar una estrategia conjunta, que les permita algún resultado positivo en las elecciones generales de 2027.

Al no avanzar en una propuesta opositora se pone en duda el carácter opositor de los partidos ARENA, FMLN y VAMOS, aunque no duda que Claudia Ortiz, Francisco Lira, Marcela Villatoro y Manuel Flores actúan como oposición.

Según el periodista, la oposición tiene la oportunidad de construir una agenda a partir de identificar a los sectores afectados, y elaborar una propuesta que resuelva esos problemas; pero también lo que no afecta a toda la población, como la reactivación de la minería, entre otros.

“Desde la oposición no hay intenciones de articular una estrategia electoral, tengo dudas si partidos políticos de oposición realmente tengan una postura de oposición. Manuel Flores del FMLN tiene postura de oposición, pero tengo mis dudas del FMLN, a partir de quiénes controlan el partido”, expresó Herrera en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

No dudo que Claudia Ortiz, del partido VAMOS, sea de oposición, pero genera cierto temor el hecho de no querer abrir el partido y no juntarse con otros partidos, podría ser que alguien detrás del partido trate de condicionarlos.

“La unión de ARENA y FMLN es antinatural e imposible que se junten, contrario a lo que dice la propaganda gubernamental, pero deberían coordinar como partidos de oposición para exigir condiciones mínimas de transparencia y coordinar una estrategia para la defensa del voto”, recomendó Herrera.

Herrera señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está sometido al gobierno, hasta el momento no se ha pronunciado por las reformas constitucionales para adelantar los comicios presidenciales y la reelección presidencial indefinida, las cuales son inconstitucionales.

“Si el Tribunal fuera independiente ya hubiera dicho que no es válido hacer las elecciones presidenciales en 2027, a excepción que el presidente y vicepresidente no puedan continuar en sus cargos y no hay alternativa que hacer ya las elecciones”, recalcó.

Asimismo, manifestó que las reglas electorales han sido modificadas para estar a tono con las necesidades del gobierno, cambiando la forma de contar los votos y asignar los curules, al temer que la oposición podría ganar diputados.

El analista político consideró que hay un debilitamiento en la hegemonía política del gobierno, Bukele adelanta las elecciones presidenciales, aprovechando que Donald Trump está de presidente en EEUU, buscando impunidad, también por la situación crítica de la economía, salud, educación, a excepción de la seguridad.

“El único logro de este gobierno es la seguridad, pero es un logro cruel porque se ha obtenido a costa de eliminar el debido proceso, suspender derechos a toda la población con el régimen de excepción, violentar los derechos humanos a personas inocentes”, sostuvo.

Externó que este gobierno tiene indicadores negativos en todas las áreas, no tiene nada para ofrecer, se quedarán en la estrategia de apelar al miedo de la gente, explotar el logro en seguridad, en lugar de dar explicaciones a la gente, del por qué no ha cumplido con sus principales promesas.

La principal habilidad de este gobierno fue hacer que su narrativa conectara con las emociones de la gente, sin embargo, ahora ya no conecta con la realidad de la población, la gente sigue igual o peor en su economía.

“No han cambiado la economía de la gente, qué cambio hay en salud, educación, agricultura, sus principales promesas fueron luchar contra la corrupción al instalar la CICIES, pero cuando inició a investigar a su gobierno lo cerró”, recordó.

