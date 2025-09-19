El gobierno debe implementar políticas sociales y económicas aprovechando la reducción de pandillas

Compartir

“Como país deberíamos exigir que este gobierno implemente políticas sociales y económicas, para impactar en esas realidades que provocaron el crecimiento de las pandilla”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista y activista social, Leonel Herrera, manifestó que el país ha perdido 3 oportunidades, una fue en la firma de los Acuerdos de Paz, era el momento para implementar una serie de políticas y planes nacionales, orientados a impactar en las condiciones materiales de vida de la gente, pero eso no se dio.

La segunda oportunidad fue cuando llegó el FMLN, donde el presidente Mauricio Funes no impulsó medidas económicas y sólo pactó con sectores de ARENA, que luego formaron GANA.

La tercera oportunidad es la actualidad, en un contexto de la reducción de pandillas, el gobierno debería implementar políticas sociales y económicas.

“Ahora que las pandillas han disminuido debería de haber una ofensiva del Estado en materia económica y social, para impactar en esas realidades que provocaron el crecimiento de las pandillas, porque si no, dentro de 15 o 20 años podemos tener una nueva generación de pandillas, si no se resuelvan las causas estructurales”, sostuvo Herrera.

Asimismo, consideró que mientras no haya empleo, oportunidades y la paz de las pandillas sea únicamente con la represión y la estrategia de miedo, no es sostenible el tema de la seguridad. Las pandillas han sido desarticuladas a costa de la libertad, de las instituciones, de la democracia, el debido proceso y miles de personas inocentes capturadas bajo el Régimen de Excepción.

“Nos vamos a conformar como país solo a que no haya pandillas, y no vamos a aspirar a que haya empleo, agua potable, a que se arreglen los caminos en las comunidades, a que haya transparencia. La gente tiende a valorar lo único que tiene; Bukele asusta a la gente porque dice que él es la única garantía para que no regresen las pandillas, parece que no hay voluntad de avanzar en cambios reales del país”, expresó.

A criterio del periodista, la gente valora más lo que tiene y eso es la seguridad frente a las pandillas y lo sobrevalora, pero no hay seguridad ante la violencia del estado, frente a la violencia común, las mujeres no tienen seguridad ante la violencia doméstica; no están las pandillas, pero la población no tiene qué comer.

Una cosa criticable del discurso de Bukele es que insiste en hablar de 80 mil criminales capturados por el régimen de excepción, pero no solo hay pandilleros, sino también gran cantidad de personas inocentes, demostrando que se olvida de la presunción de inocencia, él mismo reconoció durante una conferencia en Costa Rica que el gobierno debió liberar hasta 8 mil personas, porque no les encontraron ninguna vinculación con pandillas.

“La popularidad de Bukele tiene varios factores y uno de ellos es que las personas no ven alternativas viables y creíbles frente al proyecto autoritario de los Bukele, a pesar que no me da educación, salud, empleo ni buenos caminos, pero me da seguridad y como es lo que hay nos quedamos con él”, afirmó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Herrera enfatizó que el país necesita urgente el perfil creíble de una alternativa, la cual asegure que en materia de seguridad no haya reversión y las pandillas estén en prisión, pero hacer lo que Bukele no ha hecho, mejorar el sistema de salud, dar agua potable, educación, pero mientras el presidente siga jugando solo en la cancha seguirá ganando “10 a 0”.

Según el activista social, el peligro de este gobierno es cuando la gente se dé cuenta que lo ofrecido no lo ha cumplido, algunos sectores se terminarán revelando, no se pronuncian por el clima de miedo, pero existe un descontento creciendo lo cual genera una resistencia pasiva.

“Bukele no puede decir que hay incremento de empleo si se han despedido empleados públicos, hace dos semanas cerró una maquila y quedaron 1,200 personas sin empleo, el gobierno de Bukele ya no da para más, ha puesto al país al borde de varias crisis, como el endeudamiento, el costo de la vida y agudizando problemas ambientales”, recalcó.

A la vez, manifestó que la estrategia del gobierno es mantener el valor de la seguridad, para que a la población no le importe ningún avance en la rendición de cuentas, salud, economía o educación, así como el endeudamiento de hasta las generaciones venideras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...