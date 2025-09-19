PNC rectifica y dice que no fue suicidio, sino homicidio

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El supuesto suicidio reportado en horas de la tarde del jueves, terminó siendo feminicidio, luego que la Policía Nacional Civil procesara la escena y las evidencias. La institución policial rectificó el crimen en horas de la noche y reportó la captura del presunto responsable.

“Después de analizar los resultados de las evidencias, rectificamos que se trata de un homicidio. El trabajo de investigación indica que la pareja de la víctima le disparó en la cabeza e intentó montar una escena de suicidio”, sostuvo la PNC en sus redes sociales.

El presunto responsable es José Rigoberto Beliz Trigueros, de 57 años de edad, quien fue capturado el mismo jueves. Este sujeto tiene antecedentes por lesiones, además testigos aseguraron que la víctima sufría de violencia física, según detalló la institución policial.

El hecho sucedió en Comasagua, La Libertad Sur. El sujeto será remitido a los tribunales de justicia por “homicidio”, señaló la PNC, más no por feminicidio.

Según los datos de la Policía Nacional Civil, en El Salvador se han registrado 41 homicidios desde el primero de enero hasta el 31 de agosto de 2025. Día con día, la institución policial informa sobre los días con cero homicidios y cuando se reporta alguno lo informa en la fecha. Sin embargo, el registro no incluye el asesinato de pandilleros que la institución policial ejecuta cuando se enfrentan a estas estructuras terroristas.

El mes de septiembre de este año, la PNC contabiliza al menos 7 homicidios a escala nacional. El anterior al reportado este jueves, sucedió el 15 de septiembre, cuando el Gobierno celebraba la “independencia de El Salvador” y el “modelo salvadoreño”.

