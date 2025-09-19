Fiscalía desarticula en Sonsonate presunta estructura de la MS-13

Compartir

Redacción Nacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron la madrugada de este viernes, la operación denominada “Perseo”, con la cual hicieron efectivas 57 órdenes de captura en contra de personas que presuntamente cometieron diferentes delitos y mantenían en zozobra a la población.

Entre los detenidos se encuentran 50 adultos y 7 menores de edad, algunos de ellos son miembros de las clicas Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos y Acajutla Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha (MS-13), con rangos de homeboys o colaboradores.

Según el ministerio público fiscal, esta investigación inició desde abril de 2024, cuando se identificó a Ronald Humberto Ramos Salama como cabecilla de esta estructura y encargado de la zona donde operaba la clica Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos.

“Se ha determinado que los detenidos se encargaban de alimentar y brindar servicios a pandilleros que se encontraban escondidos en las montañas huyendo del régimen de excepción”, informó la PNC.

En la operación, también se logró capturar a Roxana Yamileth Jaco y a Rina del Carmen Ventura, quienes pretendían vender y distribuir droga, utilizando sus contactos al interior de la MS. Durante el operativo se realizaron 28 allanamientos en distintos puntos de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco, departamento de Sonsonate.

Estos sujetos serán presentados ante los juzgados correspondientes en las próximas horas para ser procesados por agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición conspiración y asociaciones delictivas.

