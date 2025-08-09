Policía de Guatemala capturó a salvadoreño de los más buscados

De 2009 al 2016, Pérez registró siete antecedentes en El Salvador por los delitos de tráfico ilícito, homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, tenencia, portación o conducción de arma de fuego de guerra, desórdenes públicos y agrupaciones ilícita.

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó este viernes en esta capital a Bladimir Ernesto Pérez, de 32 años y nacionalidad salvadoreña, uno de los más buscados en su país.

El capturado identificado como alias “Polvorín”, “Pirulo”, “Humilde” y/o “Triste”. Tras su aprehensión, fue trasladado a la frontera Valle Nuevo, en Jalpatagua, Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas.

Mediante su perfil en la red social X, la fuerza castrense precisó que la detención se produjo tras allanamiento en la colonia Cipresales, zona 6, mientras aprehendió además a su conviviente, Marelin “N”, de 30 años, e incautó una pistola ilegal.

En la tierra del quetzal, según añadió la PNC, posee un antecedente por “traslado ilegal de municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, de fecha 9 de enero del 2022”.

El reporte señaló a Marelin “N” como pandillera del Barrio 18, por lo que hace presagiar que el primero también lo fuera.

Con estos casos, de acuerdo con datos oficiales, en 2025 se ubicaron más de 25 mareros salvadoreños, de los cuales 12 cumplen condena en este territorio centroamericano por distintos delitos y 13 fueron expulsados.

La PNC confirmó el 12 de enero último la captura y expulsión a El Salvador del primer miembro de esas bandas de 2025, tras los más de 80 localizados durante el período anual anterior.

Uniformados capturaron 112 presuntos pandilleros de aquel país en 2023 como parte del combate vigente contra la delincuencia transnacional.

Uno de los principales retos del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su administración, advirtieron analistas locales, es la inseguridad ciudadana en los 22 departamentos, provocada por estas entidades, imitadores y otras.

