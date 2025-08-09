45 personas fueron detenidas por conducción peligrosa en vacaciones agostinas

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El balance final del Plan Vacaciones Agostinas 2025 detalló que desde el 1 al 7 de agosto fueron detenidas 45 personas por conducción peligrosa, mientras que, el año pasado la cifra fue de 56, lo cual representa un 20% de disminución en este rubro.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, enfatizó que este año hay menos detenidos por conducción peligrosa, una reducción de personas manejando en estado de ebriedad.

“Este año tuvimos 45 detenidos por conducción peligrosa, comparado con los 56 del año pasado, hay una reducción del 20%, El Salvador sigue siendo un país con cero tolerancia a la conducción bajos los efectos del alcohol”, aseguró.

El funcionario dijo que durante el periodo vacacional se registraron 358 accidentes de tránsito, la principal causa de estos percances continúa siendo la distracción al conducir, estos siniestros viales dejaron 215 lesionados y 19 fallecidos.

Amaya especificó que de los 358 percances viales, 88 están relacionados con la distracción al conducir, 84 por invadir carril, 49 por no guardar la distancia, 39 por no respetar señales de tránsito, 20 por estado de ebriedad, 20 por velocidad excesiva y 16 al circular en reversa.

“Para todos aquellos que están pensando en visitar diferentes parques recreativos en el interior del país en este fin de semana, asegurémonos que el vehículo tiene las condiciones adecuadas para poder hacer estos viajes, sobre todo si son muy largos”, sostuvo Amaya.

Asimismo, el director general de Protección Civil indicó que durante las vacaciones agostinas se contabilizaron 36 rescates acuáticos simples y 31 acuáticos; además, 25 incendios, de los cuales 5 ocurrieron en maleza, 10 estructurales, 2 en basureros y 8 en vehículos.

Amaya reiteró que durante estos días, más de 75 mil personas de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil fueron desplegadas a playas, carreteras, parques recreativos, eventos religiosos y en todos los escenarios contemplados en el Plan Vacaciones Agostinas 2025.

Según el Ministerio de Salud, en este período vacacional se registraron 123,377 atenciones de emergencias, a través de la red de hospitales públicos, unidades de salud, con el apoyo de ambulancias terrestres, aéreas y marítimas del Sistema de Emergencias Médicas 132.

En los sitios turísticos, culturales y naturales públicos se registraron 2.8 millones de visitantes, de los cuales 1.4 millones corresponden a Sivarland; 913,000 en el centro histórico; 248,000 en los sitios turísticos; 124,000 en sitios culturales, 122,000 en playas públicas, 82,000 en los del Ministerio de Obras Públicas y 9,000 más en las áreas naturales protegidas.

Las autoridades registran 91,000 visitantes internacionales, el 39% de los extranjeros que ingresaron al país en estas vacaciones, provenían de Estados Unidos, 31 % de Guatemala, 17% de Honduras, y el 13 % del resto del mundo; 53,000 ingresos fueron vía terrestre, y 38,000 por el Aeropuerto Internacional de El Salvador

