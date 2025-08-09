Muro de vivienda colapsa debido a intensas lluvias

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Equipo Táctico Operativo de Protección evacuó a una familia tras el colapso de un muro en su vivienda, en la calle a Mariona, Mejicanos, San Salvador. Las personas fueron trasladadas a la casa comunal del lugar, solo se reportaron daños materiales.

Asimismo, debido a las recientes lluvias Protección Civil llevó a cabo un monitoreo preventivo en la comunidad Darío González y la colonia Médica, en San Salvador.

El Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé lluvias durante las tardes y noches, hasta el domingo 10 de agosto. El mes de julio presentó un acumulado nacional de lluvias arriba del promedio.

En la madrugada de este sábado se esperaban chubascos y tormentas en varios sectores de la costa y al sur de la franja volcánica central y occidental, las cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana. El resto de la mañana, la nubosidad estará variando entre poco y parcialmente nublado, sin prever lluvias.

“Durante el transcurso de la tarde de este sábado, se prevén chubascos y tormentas en sectores de la franja volcánica, cadena montañosa norte y sectores de los departamentos del centro”, informó el MARN.

En el transcurso de la noche, existe la posibilidad de más tormentas en la zona central, y con menor probabilidad para sectores de la zona oriental.

Se mantendrá un ambiente muy cálido durante el día, y fresco en la noche y madrugada, estas condiciones se deben a la influencia de una vaguada inmersa en el flujo acelerado del este, que organizará la nubosidad para la formación de chubascos y tormentas fuertes, entre puntuales y dispersas.

Sismos San Lorenzo

Desde el 29 de julio la Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado un total de 722 sismos, en San Lorenzo departamento de Ahuachapán, del total de sismos 142 han sido sentidos por la población, cuyas magnitudes oscilan entre 2.5 y 5.9 en la escala de Richter.

El sismo sentido más intenso ocurrió a las 03:21 p. m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.9 en la escala de Richter y una intensidad de VI en la escala Mercalli Modificada en San Lorenzo. Un segundo evento ocurrió a las 03:25 p.m. del 29 de julio, con una magnitud de 5.6 y una intensidad de VI en San Lorenzo.

En las últimas horas se han reportado12 sismos en la zona epicentral, de ellos 2 fueron sentidos por la población de San Lorenzo y alrededores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...