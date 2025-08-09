Despidos injustificados de docentes denuncia Bases Magisteriales

Compartir

Luego de una convocatoria a las direcciones departamentales del Ministerio de Educación, un grupo de maestros fue notificado de sus despido, bajo la excusa de supresión de plazas en las zonas rurales. Esta denuncia la hizo Bases Magisteriales Salvadoreñas, agregando que algunos docentes fueron obligados a firmar su renuncia.

Los maestros están siendo despedidos sin explicación alguna y sin un documento formal. Estos docentes ahora laboraban en centros educativos de zonas rurales y uno en San Salvador, dijo David Rodríguez, Secretario General de Bases Magisteriales.

Para Bases Magisteriales las Direcciones Departamentales de Educación están asumiendo atribuciones que no les corresponden, por lo que afectan a docentes que aún no han cumplido la edad, ni el tiempo de servicio para jubilarse.

Sumado a esto es que entre los despedidos hay maestros que padecen de enfermedades crónicas y están en tratamientos médicos en proceso, que al quedarse sin empleo no podrán continuar.

Fredy Contreras, del Centro Escolar Cantón Linares en Usulután Este, quien padece de varias enfermedades, dijo que tras su despido su atención en Bienestar Magisterial queda en el limbo, obligándolo a costear sus medicamento, por lo que “lo están condenando a morir, sin empleo no podré continuar mi tratamiento”.

Iliana Juárez, del Centro Escolar Juan Higinio, en Jayaque, La Libertad, quien también fue notificada de su despido, relató que no le dieron motivos del cese, ella había solicitado traslado a otro centro educativo público, en respuesta fue cesada de sus funciones.

Señaló que su actual centro educativo contaba con pocos alumnos, pero la promesa había sido que sería trasladada, no despedida, en caso de baja matrícula.

“El problema es que no ha llegado nadie a abrir la escuela, los padres de familia me están preguntando y si los niños son enviados a otra escuela de la zona, tendrían que caminar 2 kilómetros o 7 kilómetros para las más cercanas o abordar un autobús que pasa cada hora y media, lo que implicaría un gasto adicional para las familias”, agregó.

Son alrededor de ocho los docentes despedidos, aunque podrían ser más, ya que algunos no han denunciado por miedo a represalias, explicó Paz Zetino, de Bases Magisteriales.

Paz Zetino cuestionó: “si el FMI está pidiendo recortes deberían sacar a los docentes que aún están trabajando y son jubilados con pensiones de $1,000. “¿Por qué condenar a personas que no tienen la edad ni el tiempo para jubilarse?”.

El llamado de Bases Magisteriales es reunirse con el Ministerio de Educación (MINED) para tratar el tema, porque con estas decisiones salen más afectados los estudiantes de zonas rurales a quienes les están quitando el derecho de estudiar.

