CONFEMEL pide cesar despidos en el sector salud 

@DiarioCoLatino La Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) expresó su apoyo al Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) y su solidaridad con los médicos despedidos de manera arbitraria, exhortó a las autoridades gubernamentales a cesar toda forma de persecución y restituir los canales de diálogo institucional.

La organización regional reiteró su más enérgico repudio y profunda preocupación ante los despidos arbitrarios de médicos y trabajadores del sistema público de salud, denunciados en las últimas semanas en El Salvador, las respuestas gubernamentales se orientan a perseguir, silenciar o sancionar a los profesionales de la salud, en lugar de abordar de manera seria y responsable las causas profundas del problema.

“Estos despidos se producen en un contexto de grave crisis estructural de los sistemas de salud, caracterizada por deficiencias en la cobertura sanitaria, dificultades crecientes en el acceso a la atención, carencia de insumos y medicamentos esenciales, precarización de las condiciones laborales y una prolongación inadmisible de los tiempos de espera para los pacientes”, enfatizó CONFEMEL.

Asimismo, señaló que la salud y las políticas sanitarias constituyen bienes sociales fundamentales, cuyo impacto trasciende al individuo y alcanza a la totalidad de la sociedad, el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el derecho a la salud, promoviendo condiciones laborales dignas, estabilidad profesional, formación continua y el pleno respeto de los derechos humanos de todos los integrantes del equipo de salud.

A criterio de la gremial, la persecución de profesionales médicos y el intento de acallar reclamos legítimos, ampliamente conocidos por la sociedad, sólo conducen a un desenlace previsible y dañino, como es la migración de los profesionales más capacitados y especialistas, el debilitamiento progresivo del sistema público y el agravamiento de las inequidades en el acceso a la atención, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.

“No puede existir un sistema sanitario eficiente sin médicos motivados, protegidos y escuchados, los gobiernos tienen la responsabilidad de fortalecer la democracia, promover la participación de los actores involucrados y respetar la integridad, la dignidad y la libertad de expresión del equipo de salud”, manifestó.

La CONFEMEL recalcó que los médicos de El Salvador y en toda la región, están comprometidos con la mejora continua de la calidad de vida de la población y con el fortalecimiento de las políticas sanitarias como eje central del desarrollo humano, social y económico.

A la vez, los Colegios de Médicos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, denunciaron la situación que actualmente viven los médicos de El Salvador, quienes enfrentan condiciones de vulneración a su dignidad profesional, derechos laborales y el ejercicio ético de la medicina.

La labor médica es un pilar fundamental de los sistemas de salud y no puede desarrollarse bajo amenazas, presiones, descalificaciones ni condiciones que atenten contra la integridad física, moral y profesional de quienes dedican su vida a cuidar la salud de los pueblos.

“Como gremios médicos de la región centroamericana, alzamos una sola voz para exigir que se respete la autonomía profesional, los derechos humanos y laborales del personal médico, y que se propicien espacios de diálogo genuino que permitan soluciones justas, dignas y sostenibles”, destacaron.

Externaron su solidaridad plena y respaldo absoluto a los médicos salvadoreños, reconociendo su vocación, compromiso con la población y legítima demanda de respeto, condiciones justas de trabajo y garantías para ejercer la medicina con libertad, ética y responsabilidad.

