Página de inicio » Nacionales » Detienen a 5 miembros de una familia por desórdenes públicos

Detienen a 5 miembros de una familia por desórdenes públicos

Redacción Nacionales 2 enero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Detienen a 5 miembros de una familia por desórdenes públicos 165 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cuatro mujeres y un hombre de una misma familia fueron capturados la tarde de este jueves en Chapeltique, San Miguel Norte.

La institución policial señaló que los detenidos son pertenecientes a una misma familia, quienes protagonizaron una pelea en un balneario de Chapeltique, el cual circuló en un video de redes sociales.

Los involucrados fueron identificados como: Elda Nubia Isleños, de 50 años, Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años, Wendy Teresa Isleños, de 36 años, Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años y Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años.. Todos serán remitidos por desórdenes públicos.

Tags

Ver también

El BRP y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca exigen detener botadero de basura

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Organizaciones sociales y comunitarias denunciaron la imposición violenta de un proyecto de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.