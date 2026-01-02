Detienen a 5 miembros de una familia por desórdenes públicos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cuatro mujeres y un hombre de una misma familia fueron capturados la tarde de este jueves en Chapeltique, San Miguel Norte.

La institución policial señaló que los detenidos son pertenecientes a una misma familia, quienes protagonizaron una pelea en un balneario de Chapeltique, el cual circuló en un video de redes sociales.

Los involucrados fueron identificados como: Elda Nubia Isleños, de 50 años, Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años, Wendy Teresa Isleños, de 36 años, Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años y Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años.. Todos serán remitidos por desórdenes públicos.