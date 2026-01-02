Detienen a 5 miembros de una familia por desórdenes públicos
Redacción Nacionales
2 enero, 2026
Nacionales
165 Vistas
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cuatro mujeres y un hombre de una misma familia fueron capturados la tarde de este jueves en Chapeltique, San Miguel Norte.
La institución policial señaló que los detenidos son pertenecientes a una misma familia, quienes protagonizaron una pelea en un balneario de Chapeltique, el cual circuló en un video de redes sociales.
Los involucrados fueron identificados como: Elda Nubia Isleños, de 50 años, Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25 años, Wendy Teresa Isleños, de 36 años, Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 años y Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años.. Todos serán remitidos por desórdenes públicos.
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Ver también
Compartir Redacción Nacionales @DiarioCoLatino Organizaciones sociales y comunitarias denunciaron la imposición violenta de un proyecto de …