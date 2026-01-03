En 2025 el gobierno amplió sus acciones represivas contra la población: BRP 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señaló que durante el año 2025 se agravaron los principales problemas que aquejan a la población y el gobierno amplió sus acciones represivas. El “régimen” afianzó su dominación mediante la modificación ilegal de la Constitución, así como la continuidad del régimen de excepción, capturas arbitrarias, persecución política, arresto ilegal de dirigentes populares y muchas otras violaciones de los derechos humanos.

Miles de personas fueron despedidas de instituciones públicas, los salarios y pensiones fueron devorados por el aumento del costo de la vida, la producción agropecuaria para el mercado interno descendió, la industria se estancó y la deuda pública aumentó en más de $1,800 millones, hasta superar los $34,000 millones equivalente al 92% del Producto Interno Bruto (PIB).

“El gobierno habla de crecimiento económico, pero concentrando en los sectores construcción, finanzas y transporte, donde operan los grupos de poder económico y algunas mafias empresariales beneficiadas con la exención de impuestos. Al resto de ramas económicas les fue peor que en 2024”, indicó el BRP.

Asimismo, dijo que en el plano social 2025 fue un año de deterioro de los servicios públicos, sobre todo, educación, fueron cerradas 72 escuelas y disminuyó la matrícula escolar; se cerraron 50 unidades de salud y el Hospital Rosales, privatización de servicios, cortes permanentes de agua e importación del vital líquido desde Guatemala.

Consideró que al gobierno de Nayib Bukele le ayuda la crisis de la oposición partidaria, carente de liderazgos y estrategias, envuelta en conflictos internos, desprestigiada por el régimen y que actúa de manera cómplice, ya que no dan la batalla contra los graves retrocesos alejándose cada vez de los anhelos del pueblo, la falta de alternativa hace que una franja grande de la población permanezca paralizada y sin esperanza frente al régimen.

“El movimiento popular continuó sus acciones de lucha y tuvo logros importantes, el 2025 también fue un año de lucha popular, de surgimiento de nuevas articulaciones sociales y de ampliación de la denuncia y las acciones de resistencia”, externó.

Recalcó que para 2026, el clan gobernante tiene la estrategia clara para fortalecer su poder de cara a las elecciones del año 2027, para el pueblo solo habrá promesas y más circo, está en el campo popular la posibilidad de derrotar la política antipopular y concentradora de la riqueza del gobierno de Bukele.

