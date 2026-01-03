Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Lucho Diverso
XV
La poesía sola contra el tiempo del olvido pobre combate
Quisiera escribir interminables fechas con memorias
Más del recuerdo aquella imagen permanente
Ya sé perderemos una vez más ese combate
Que afán de sembrar en los desiertos semillas del futuro
Hortalizas de paz abriendo surcos de agua entre los mares
Acuarelas inofensivas que no sirven para nada según los entendidos
Ocio vulgar con sangre oculta poetas sin oficio vagos malditos
Y si tienen razón aquellas voces
No vale nada ni letra ni trabajo
Guardo silencio y no maldigo
Comprendo mi destino falso horizonte
Tengo mis versos es todo acaso
Entre mis ropas un pequeño Mozote.
XVI
La voz del poeta era la misma con un pueblo
Pobre lamento vagando por las calles sin oyentes
La orfandad entre el bullicio del comercio galopante
Hombre palabra mujer palabra dueños del verbo inagotable
Nadie sospecha que bajo el signo indiferente las multitudes
Un leve canto se eleva del poeta breve luz en su miseria
Ultima escala del más sencillo de los cantos
Tiempo perdido de los viejos y sus llantos
Así bajo la sombra marginal sin ediciones
Yacen perdidas las voces del oficio
Yacen silentes en ritual perdido
Masticando versos impropios
Construye su universo paso a paso
Sonetos telarañas poco a poco
