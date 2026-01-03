Veinte años de paz, un pueblo de valientes

XV

La poesía sola contra el tiempo del olvido pobre combate

Quisiera escribir interminables fechas con memorias

Más del recuerdo aquella imagen permanente

Ya sé perderemos una vez más ese combate

Que afán de sembrar en los desiertos semillas del futuro

Hortalizas de paz abriendo surcos de agua entre los mares

Acuarelas inofensivas que no sirven para nada según los entendidos

Ocio vulgar con sangre oculta poetas sin oficio vagos malditos

Y si tienen razón aquellas voces

No vale nada ni letra ni trabajo

Guardo silencio y no maldigo

Comprendo mi destino falso horizonte

Tengo mis versos es todo acaso

Entre mis ropas un pequeño Mozote.

XVI

La voz del poeta era la misma con un pueblo

Pobre lamento vagando por las calles sin oyentes

La orfandad entre el bullicio del comercio galopante

Hombre palabra mujer palabra dueños del verbo inagotable

Nadie sospecha que bajo el signo indiferente las multitudes

Un leve canto se eleva del poeta breve luz en su miseria

Ultima escala del más sencillo de los cantos

Tiempo perdido de los viejos y sus llantos

Así bajo la sombra marginal sin ediciones

Yacen perdidas las voces del oficio

Yacen silentes en ritual perdido

Masticando versos impropios

Construye su universo paso a paso

Sonetos telarañas poco a poco

