Caralvá

Intimissimun

Procedimiento de investigación policial

Fabio dio la orden de investigación focalizada de bolsas plásticas contenedoras encontradas en los barriles de las víctimas, en diversos sitios se encontraban bolsas de esta empresa dispersas en la zona, todas apuntaban al sitio de procesamiento de Agua denominada: “Agua de la gruta” propiedad de Estebano Mateo. La investigación de baja intensidad implicaba ante todo el acercamiento para recopilar pruebas, la mimetización de los agentes encubiertos, creación de falsos clientes, un plan con recursos para documentar el caso.

Aquellos procedimientos de extremo sigilo debían cumplir con el método de la aproximación de baja frecuencia, uno de ellos era seleccionar la basura de aquella empresa, además de patrullajes a diversas horas para tomar muestras de sus tiempos y movimientos, pero uno en especial era selectivo, intervenir sus llamadas telefónicas.

Todo trascurrió según los planes.

Nely continuó con el insistente llamado a Estebano Mateo hasta que un día le citó para devolverle el dinero, en su oficina.

Nely aceptó, aquella cita era música en sus oídos, recuperaría su dinero, entregaría la escritura de compra-venta de un auto en garantía y no escucharía más el horroroso nombre de Estabano durante toda su vida.

Así Nely se dirigió al sitio indicado al mediodía de aquel sábado, para ello efectuó algunas llamadas telefónicas entre ellas a Estebano y otras a Lucio su novio de universidad.

Decidió adelantar su tiempo en la reunión y llegar cuarenta y cinco minutos antes, entonces fue a la oficina principal, Estebano la recibió un poco agitado, se excusó diciendo que tenía mucho trabajo pendiente en ese momento, pero que esperara un momento, su agitación era de tal forma que parecía que había realizado muchos ejercicios físicos antes de recibir a Nely. Ella no le dio importancia, pensó que eran cosas del oficio.

Cuando por fin la atendió le convenció de hacer la entrega del contrato ante un notario, el cual estaba preparado en otra oficina anexa, a Nely le pareció extraño, pero aceptó así llegaron la oficina anexa y al cerrar la puerta ante su sorpresa se encontró con un tipo mal encarado al cual Estabano le dijo:

– ¡Es ésta! –

– Nely apenas pudo reaccionar y se encontró con un hombre que sostenía un pañuelo sobre su rostro con un olor penetrante a Thinner (tolueno y benceno) que bloquearon sus reflejos en poco tiempo y a pesar de sus gritos fue reducida, atada y amordazada. El Sarno y el Cachas parecían conocer la rutina de aquel procedimiento infame.

Nely fue inmovilizada, le colocaron una bolsa plástica en su cabeza, mientras el Sarno golpeaba su cuerpo tratando de ahogarla, Nely perdió el conocimiento, entonces fue agredida.

Justo en ese momento Franco y Charly ingresaron a la bodega, mientras el Sarno y el Cachas continuaban su labor sin percatarse de la llegada de los detectives, quienes en forma inmediata les ordenaron: ¡ALTO! y los encañonaron, el Cachas y el Sarno intentaron la fuga pero un radiopatrulla les interceptó a pocos metros.

Nely estaba mal herida e inconsciente, pero fue rescatada justo a tiempo.

En esa bodega se encontraban otros barriles, uno de ellos contenía rastros de sangre y machetes, los barriles eran los mismos que los encontrados en otros sitios con cuerpos humanos en su interior. El caso estaba resuelto.

A pesar de aquella oportuna intervención, no quedaba claro para Charly ¿cómo logró su jefe Fabio encontrar ese lugar a esa hora? Entonces le preguntó:

-jefe Fabio: ¿cómo llegó a este sitio a esta hora?

– Por una llamada perdida de Nely, anunció su acción bajo sospecha de fraude, de esa forma sabíamos de su llegada. Me enteré por el historial de las víctimas que realizaban una rutina antes de desaparecer, llamaban a este lugar insistentemente, se comunicaban con el Cachas luego desaparecían, pero Nely sospechando eso nos previno de su llegada. El sitio era vigilado hora por hora, así sabíamos la rutina del Cachas y el Sarno. Pensar que una llamada perdida fue la que salvó la vida a Nely debido a que marcó equivocadamente mi teléfono y creyendo que era el número de su novio Lucio, dejó un mensaje, entonces conocimos su ubicación por medio de GPS, su teléfono 5G transmitía las imágenes en tiempo real y lo demás es anécdota.

Epílogo

Nely y Lucio se casaron finalmente.

Fabio continuó su exitosa carrera policial.

Charly fue ascendido y ahora dirige investigaciones por fraudes.

El Cachas y el Sarno fueron condenados a largas condenas por sus crímenes.

Malú asistió en Estados Unidos a un gimnasio donde conoció a un viejo adinerado excéntrico, que se convirtió en el amor de su vida, un día le preguntó que deseaba y ella dijo un gimnasio, ella ahora dirige uno de su propiedad.

Secundino renunció a la empresa transnacional y encontró trabajo en otra informática… la chica del gimnasio confundida con Malú era Marta una miembro de recursos humanos alcohólica, que se jubiló después de muchos años sin pena ni gloria.

