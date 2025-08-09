Aprueban ley que permite menaje de casa hasta de $100 mil a salvadoreños que retornen al país

Redacción Nacionales

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con la cual se incentiva el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000 en menaje de casa.

El menaje de casa se refiere al conjunto de bienes muebles y utensilios que conforman el equipo de un hogar, destinados al uso personal y familiar, no comercial. La Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa que estaba vigente será derogada.

El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, dijo que “esta ley tiene un antecedente y nació en el 2021, pero no es el único instrumento jurídico que creamos para la diáspora. Por ejemplo, le dimos vida al tema del voto en el exterior para que miles de salvadoreños participaran para las elecciones”.

Con el nuevo marco normativo, El Salvador será “el primer país” en Centroamérica que dispondrá de una ley en materia de movilidad humana; a nivel latinoamericano, se igualará a Ecuador y a Colombia.

“Ahora, El Salvador se está convirtiendo en el primer país en tener una ley de beneficios para la diáspora y la movilidad humana. Es un marco legal amplio, integral y es un acto de justicia y de reivindicación para la diáspora”, expresó la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa.

Uno de los requisitos para obtener dicho beneficio es que todo salvadoreño que resida en el exterior deberá manifestar debidamente su intención de retornar o establecerse en un domicilio temporal en El Salvador, independientemente del tiempo, condición migratoria y el país en el que haya residido.

El interesado deberá presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería en la que establezca su domicilio en el país. Además, tendrá que modificar con esta información su Documento Único de Identidad (DUI). Es de aclarar que quedarán excluidos de estos bienes los salvadoreños que tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

Según dijo el oficialismo, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía (MINEC), para incentivar el retorno de la diáspora, facilitará las inversiones de los residentes en el extranjero, a través de la creación de programas y proyectos que fomenten dichas inversiones.

Además, entre los beneficios de la ley está la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, siempre y cuando el valor no supere los $100,000.

El Ministerio de Trabajo creará el registro denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, para que los empleadores que decidan acogerse al programa se inscriban a efecto de obtener los beneficios correspondientes.

Se creará el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, el cual será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

También se encargará de dar seguimiento a los compromisos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador referentes a la movilidad humana. El Mecanismo será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. Este estará constituido por Hacienda, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, el CONNA y la PGR.

Importación de vehículos e implementos de trabajo

La ley permitirá la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra, por lo que deberán estar en perfecto estado de funcionamiento. Los automotores familiares se deberán conservar en propiedad por al menos dos años; transcurrido este tiempo, se podrá proceder a su transferencia.

Mientras que, para uso laboral, los integrantes de la diáspora podrán importar vehículos catalogados como herramientas de trabajo. Además, contarán con la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

