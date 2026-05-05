Adulto mayor es rescatado tras pasar horas en una quebrada en Nejapa

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado domingo 3 de mayo, voluntarios de Comandos de Salvamento, seccional Nejapa, brindaron atención a un adulto mayor identificado como Víctor Rivera Morales, de 77 años, quien cayó en una quebrada ubicada en la colonia Nuevo Ferrocarril.

De acuerdo con el reporte, el hombre no reside en la zona y, presuntamente, se habría desorientado, permaneciendo en el lugar desde el día anterior. Tras una evaluación inicial, en la que se determinaron lesiones leves, el equipo de socorro lo trasladó hacia el FOSALUD de Quezaltepeque para recibir atención médica.

Comandos de Salvamento Nejapa también informó que el sábado 2 de mayo brindó atención prehospitalaria a víctimas de un accidente de tránsito registrado sobre la calle que conduce al cantón El Bonete, caserío La Junta, en Nejapa.

Según el informe, el percance ocurrió cuando dos motocicletas circulaban por la vía y, en ese momento, un vehículo les habría invadido el paso, provocando la colisión.

Del incidente resultaron lesionadas cuatro personas, entre ellas tres menores de edad.

Una paciente de 20 años, de sexo femenino, presentó traumas en la cadera y el rostro.

Otra paciente de 17 años, de sexo femenino, quien conducía una de las motocicletas, sufrió trauma en el hombro derecho y abrasiones en miembros inferiores.

Una menor de 13 años, de sexo femenino, quien viajaba como acompañante en una de las motocicletas, presentó lesiones leves en miembros inferiores.

Otra menor de 13 años, de sexo femenino, copiloto de la segunda motocicleta, sufrió lesiones leves en miembros superiores e inferiores.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, las cuatro pacientes fueron trasladadas a un centro asistencial.

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